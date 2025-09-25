Aemilia Carmine Sarcone va in carcere

È diventata definitiva la condanna per associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni a carico di Carmine Sarcone (1979), residente a Bibbiano, il più giovane dei fratelli originari di Cutro che ebbero un ruolo di spicco nella cosca di ‘ndrangheta reggiana. Nel filone del processo ’Aemilia’ che lo riguarda, la Cassazione gli ha confermato venerdì la condanna a 8 anni e 4 mesi.

La Procura generale aveva chiesto la conferma del verdetto, mentre gli avvocati Stefano Vezzadini e Salvatore Staiano avevano presentato un ricorso di una sessantina di pagine più altre trenta di motivi aggiunti sostenendo che Sarcone non avesse partecipato al sodalizio ("non ha commesso il fatto") e che l’altro reato non sussistesse. Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso delle difese.

Dopo essere stato sottoposto alla custodia in carcere a Voghera, dalla fine del 2022 Sarcone era sottoposto alla sorveglianza speciale e all’obbligo di dimora a Bibbiano. Una volta saputo del verdetto, ha chiamato il carcere di Voghera, e poi il giorno dopo, sabato, si è presentato spontaneamente alla struttura penitenziaria, dove gli è stato notificato l’ordine di esecuzione pena da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Modena e del centro operativo della Direzione investigativa antimafia di Bologna, su delega della Procura generale felsinea.

Nel maxiprocesso ’Aemilia’, il fratello Nicolino Sarcone fu condannato in abbreviato per associazione mafiosa con ruolo apicale: era il reggente della cosca Grande Aracri nella nostra provincia. Fu riconosciuto colpevole anche Gianluigi Sarcone.

"Proprio con gli arresti di questi ultimi – scrivono i carabinieri e la Dia – Carmine Sarcone assunse la reggenza del sodalizio".

Nel processo ’Perseverance’, in abbreviato, in Appello Giuseppe Sarcone Grande ha avuto 16 anni e 8 mesi sempre per 416 bis, mentre Carmine Sarcone 3 anni e 2 mesi per intestazioni fittizie: ora si attende la Cassazione.

Carmine fu arrestato nel gennaio 2018, mentre il dibattimento ’Aemilia’ era già in corso avanzato. In primo grado fu condannato a 10 anni con l’abbreviato, in Appello a 9 anni. La difesa impugnò e la Cassazione annullò la sentenza disponendo un nuovo processo di secondo grado, in cui il pubblico ministero della Dda Beatrice Ronchi chiese 16 anni per Sarcone e 4 anni per Raffaele Tovino (quest’ultimo accusato solo di intestazioni fittizie). Secondo l’accusa, Sarcone gli intestò il 95% delle quote della società Due Torri per evitare la confisca della Sarcia, che nell’ottobre 2014 fu sequestrata e affidata a un amministratore giudiziario che si avvalse di Sarcone per proseguire gli appalti già assegnati. Nel marzo ’24 il nuovo processo in Appello si concluse con la condanna a 8 anni e 4 mesi per Sarcone, ora confermati dalla Cassazione, e il riconoscimento del ruolo di promotore della cosca. Per Tovino si dispose il non doversi procedere per prescrizione.

Così l’avvocato Vezzadini commenta il verdetto: "Le accuse a carico di Sarcone si sono basate molto sui racconti dei collaboratori di giustizia, che a nostro avviso non erano sostenuti da riscontri incisivi. Aspettiamo di leggere le motivazioni per valutare se si potranno intraprendere altre strade".