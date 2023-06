Aemilia, l’inizio o la fine? Quei dubbi sull’inchiesta, parla il magistrato Pennisi

Il Magistrato Antimafia Pennisi sarà a Reggio domani per un evento dal titolo: “Aemilia l’inizio o la fine?”, in programma alle 18 al l’Hotel Posta. Il convegno è promosso dall’Associazione Costituzione Civica. Un appuntamento che dà la parola a Reggio al magistrato che, pochi mesi fa, con le sue dichiarazioni sull’inchiesta ha aperto una durissima polemica sulla conduzione dell’indagine, in particolare nei confronti di esponenti del Pd.

Roberto Pennisi, noto Magistrato Antimafia, per anni Sostituto Procuratore della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e nei due anni trascorsi a Bologna, tra il 2012 e il 2013, magistrato anche dell’inchiesta Aemilia sul radicamento della ‘Ndrangheta, nel territorio emiliano, sarà il relatore dell’incontro.

Pennisi, che durante la sua carriera ha mandato all’ergastolo più mafiosi di ogni altro magistrato italiano, nei mesi scorsi è balzato alle cronache nazionali e locali per le dichiarazioni rilasciate a “Il Giornale” il 7 marzo su alcune scelte avvenuto all’interno dell’inchiesta Aemilia; dichiarazioni successivamente riprese da numerosi media con interpretazioni anche diverse e che hanno creato subbugli a Reggio, con tanto di intervento di magistrati, ordine degli avvocati, sindaco, esponenti di partiti politici ecc..

L’incontro che si svolgerà a Reggio, moderato dall’avvocato Marina Bortolani (Direttore del magazine Reggio Focus) e che prevede anche l’intervento dell’Avv. Erica Romani (Associazione Costituzione Civica, che ha promosso l’evento), sarà l’occasione per parlare di giustizia, approfondendo il confronto sull’indagine sulla ’ndrangheta in Emilia.