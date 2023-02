Aereo scomparso tra Reggio Emilia e Modena, le ricerche non si fermano

Per approfondire:

Reggio Emilia, 2 febbraio 2023 – Proseguiranno anche nella giornata di domani, con squadre di operatori che batteranno le zone vie terra e con gli elicotteri che saranno impegnati nel trasporto degli operatori in montagna, le ricerche del pilota Ivano Montanari, 61 anni, che era alla guida dell’aereo di cui si sono persi i contatti radio sabato scorso, mentre sorvolava con un ultraleggero l’Appennino.

Giornata di ricerche intense anche quella di oggi: gli elicotteri della Guardia di Finanza di Rimini e dei Vigili del Fuoco di Bologna hanno elitrasportato una ventina di operatori, tra Soccorso Alpino Emilia-Romagna, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Saf di Reggio, per effettuare le ricerche via terra in ambiente impervio.

Le battute di ricerca degli scialpinisti si sono concentrate in zone indicate dai radar dell’Aeronautica Militare: fitte faggete con più di mezzo metro di neve, una coltre che rallenta e rende le ricerche più complesse. Nel contempo sono stati impiegati anche droni per controlli più specifici.