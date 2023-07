Affare Oppido, la corte: "Imprenditoria criminale"

"Lungi dall’essere onesti imprenditori, gli Oppido risultano essere invece rappresentanti di un’imprenditoria criminale e interessata alla commissione di gravissimi reati anche a danno dello Stato". Domenico Oppido e il padre Gaetano Oppido, imprenditori edili di Cadelbosco, sono stati condannati in primo grado a 6 anni e 4 mesi (il primo) e 3 anni e 8 mesi (il secondo) nel processo di ‘ndrangheta ‘Grimilde’ con rito ordinario. Domenico, 46 anni, fu eletto nel 2009 a Cadelbosco consigliere comunale (588 voti raccolti nella lista civica ‘Insieme per cambiare’, pari al 10,6%). L’accusa riguarda la maxitruffa da 2 milioni e 248mila euro orchestrata dalla cosca Grande Aracri ai danni dello Stato: il tutto attraverso una sentenza, rivelatasi falsa, attribuita al tribunale di Napoli, riguardante l’esproprio di un terreno a Benevento per costruire una caserma dei vigili del fuoco: su quell’appezzamento la società Oppido Gaetano & c. non vantava crediti, eppure i soldi confluirono sul conto dell’azienda. Si tratta di uno dei più grandi affari trattato dalla consorteria mafiosa: in Appello, nel filone con rito abbreviato di ‘Grimilde’, sono stati condannati in concorso Renato De Simone, operatore amministrativo del provveditorato interregionale per le opere pubbliche in Campania, il bancario Giuseppe Fontana, e poi sodali come Luigi Muto (1975), Alfonso Diletto, Romolo Villirillo, Nicolino Sarcone, Giovanni Abramo. Dopo l’accredito della somma sul conto della ditta di famiglia, Domenico consegnò importanti somme a soggetti che pretendevano la propria parte (membri della cosca come Diletto e Villirillo). Pur avendo ammesso di aver ricevuto il denaro e di averlo dato anche a terzi, Domenico ha rigettato le accuse. Lui dice che le elargizioni ai membri della cosca sarebbero avvenute "nell’ambito di plurime estorsioni a suo danni". La Corte parla di "partecipazione consapevole alla truffa e conoscenza del contesto mafioso". Domenico Oppido, intercettato, disse al suo commercialista : "Se io avessi un terreno.... mi viene espropriato?... C’ho le tasse qua sopra?". Parole da cui la Corte desume "l’immediata adesione degli Oppido a un progetto criminale così importante sia per il soggetto danneggiato, lo Stato, sia per l’entità del profitto illecito". Lui aveva disconosciuto la carta intestata e la firma del padre sulla richiesta mandata al Provveditorato: ma gli inquirenti aveva ricondotto la presenza del 00 sul timbro guller, timbro datario non indicativo dell’orario come di prassi nei piccoli uffici postali come Cadelbosco. ll collegio ha ritenuto ininidonee le sue argomentazioni a generare dubbi sulla paternità dell’operazione.

Alessandra Codeluppi