"Affidamenti diretti a studio Salsi", è polemica

Esplode la polemica per tre affidamenti diretti da parte del Comune di Reggio allo studio di comunicazione di Stefano Salsi, noto sui social come ‘Il tenente Ubaldo’. Al professionista sono state commissionate campagne per il recente evento al teatro Valli sul rilancio del centro storico (per un importo di 35mila euro), ma anche per la promozione delle iniziative di Natale (12mila euro – 10mila+iva) e per un progetto sui legami familiari e solidali (19.400 euro+iva). Tutto nero su bianco con rispettive determine dirigenziali pubblicate sull’albo pretorio del municipio. A tuonare è Dario De Lucia, consigliere comunale di Coalizione Civica. "Oltre ai 35mila euro per l’evento della Assessora Bondavalli al Teatro Ariosto. Lo Studio di Stefano Salsi (istrionico mattatore vicino al Pd) ha ricevuto, sempre con affidamento diretto ovviamente, 12mila euro per la campagna di Natale del Comune e altri 22mila euro per una campagna sugli affidi ad Ottobre 2024. In totale in meno di 6 mesi sono quasi 70mila euro di commesse pubbliche avute senza gara per progetti di comunicazione".

Infine conclude attaccando l’Amministrazione e rivolgendosi al sindaco: "Chiedo a chi ci governa, sarebbe doveroso fare gare pubbliche o almeno tenere una parvenza di equilibrio? Marco Massari puoi provare a fare almeno un pochino del cambiamento promesso?". Salsi era stato protagonista durante i mesi che precedevano la campagna elettorale di redigere e pubblicare, facendolo rinascere da antiche ceneri (ricevendo però anche una denuncia per stampa clandestina per i primi numeri), del giornale satirico ‘Reggio15’, sbeffeggiando politici e personaggi della città. Ma da un po’ le uscite sono finite. E c’è chi serpeggia che la motivazione sia proprio perché avrebbe ottenuto lavoro dall’Amministrazione. Salsi, in passato, si occupò delle campagne elettorali a sindaco di Graziano Delrio. Ed è annoverato come una sorta di ‘influencer’ del Pd: ci fu lui dietro il raduno delle ‘sardine’ nel 2019. Così come si sprecano le chat da lui create su whatsapp (farcite di amministratori e politici pure bipartisan) nelle quali si pontifica sulle vicende cittadine.

dan. p.