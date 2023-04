Affidi a Reggio Emilia: i rapporti tra Anghinolfi e la ex fidanzata a cui assegnava i bimbi

Reggio Emilia, 6 aprile 2023 – Una ragazzina data in affido dalla responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi, 60 anni, alla propria ex compagna di vita, la 59enne Cinzia Prudente. Una ex per quanto riguardava l’amore, ma non per l’affetto che perdurava, e neppure per la condivisione di denaro e immobili.

È Anghinolfi stessa a parlare di lei, dicendo di aver conosciuto Prudente da piccola, persona con passato traumatico e che, in un complesso intreccio, era stata presa in carico dalla stessa famiglia di Anghinolfi durante l’adolescenza. Le due donne ebbero una duratura relazione, che poi si trasformò, disse Anghinolfi, in "un profondo rapporto di sorellanza".

A Prudente venne affidata una 17enne, nata nell’agosto 1999, la cui vicenda è finita anche al centro della condanna a 4 anni comminata in primo grado a Claudio Foti, presidente del centro di Torino ‘Hansel e Gretel’, per la psicoterapia praticata su di lei inducendole il convincimento di essere stata abusata dal padre e dal socio. È Anghinolfi a firmare la delibera per l’affido a Prudente, a partire dall’aprile 2017, poi confluito in un’accusa di abuso d’ufficio per entrambe. Secondo il pm Valentina Salvi, Anghinolfi avrebbe dovuto astenersi dal farlo perché, in base alla legge, c’erano interessi in comune con Prudente, ripercorsi ieri dal maresciallo capo Giuseppe Milano del nucleo investigativo dei carabinieri. Prima della ragazzina, la 59enne aveva avuto in affido anche altri due minori disabili (non figurano come parti offese).

"Anghinolfi e Prudente risultavano cointestatarie di un conto corrente e anche di carte di credito. Ma il contributo che Anghinolfi versava a Prudente per gli affidi non finiva nel conto comune, ma su una carta Postepay legata a un conto diverso". Le due risultavano comproprietarie di due immobili, uno con mutuo, e intestatarie di altri finanziamenti. Secondo la tesi d’accusa, il loro rapporto personale, i beni materiali in comune e l’esposizione debitoria, nonché la consapevolezza delle fragilità dell’ex compagna, avrebbero dovuto suggerire ad Anghinolfi l’omissione di quegli affidi, a cui era legato "l’ingiusto profitto per Prudente di 252 euro al mese per ognuno dei due minori disabili" tra 2016 e 2017, "più 200 per la ragazza" dall’aprile 2017 al marzo 2019. In assenza di reale necessità, secondo l’accusa Anghinolfi aveva protratto il versamento anche dopo la maggiore età della ragazza, a fronte di un impegno a vedere Prudente solo un paio d’ore due volte al mese. Nel 2016 la ragazzina era stata scelta "come soggetto per mostrare come si pratica la psicoterapia per rielaborazione del trauma": Foti, che aveva vinto un bando Ausl, praticò le sedute fino a novembre di quell’anno. "Lei metabolizzò l’idea di essere stata abusata dal padre". La minore era anche seguita dall’assistente sociale Francesco Momopoli e dalla psicologa Ausl Imelda Bonaretti, entrambi imputati. Nel febbraio 2017 Monopoli palesò a Bonaretti "il pericolo che lei si suicidasse", e parlò di un accordo in ballo perché Foti ricominciasse le terapie, cosa che farà "dal maggio 2017, incaricato con delibera firmata da Anghinolfi".

Sempre allora così Bonaretti parlava della ragazza: "Lei sola come un cane e l’obiettivo è trovare un affido fasullo in in cui far rientrare i costi della terapia compartecipandoli. La priorità direi che è chiaramente la parcella di Foti, non la minore. Che senso di impotenza non poterla trattare".