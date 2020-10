Reggio Emilia, 30 ottobre 2020 - "La disperazione che provammo quando la nostra bambina fu allontanata, ha lasciato pian piano spazio alla speranza di averla a casa". A Reggio Emilia, in tribunale, stamattina ci sarà anche la famiglia di Alice (nome di fantasia), la bambina considerata 'il caso-pilota' dell’inchiesta ‘Angeli e demoni’, arrivata oggi all’udienza preliminare. Un nome, quello dell’operazione dei carabinieri coordinata dal pm Valentina Salvi, decisamente spartitorio.

Non solo nell’inchiesta, tra i bambini e gli assistenti sociali, con i primi che sarebbero stati strappati alle loro famiglie dai secondi attraverso presunte relazioni falsificate e altri escamotage illeciti. Ma anche nel nostro Paese: la politica, e non solo la politica, si spaccò per sei mesi esatti, dal 27 giugno 2019 quando scattarono le misure cautelari, al 26 gennaio di quest’anno con le elezioni regionali in Emilia Romagna.



Da una parte il centrodestra e le magliette indossate in Parlamento o il M5s del ministro Luigi Di Maio che diceva 'Mai con il partito di Bibbiano'; dall’altra il Pd che ha giocato in difesa pur promuovendo approfondimenti sul controverso sistema affidi. Una campagna elettorale che si è consumata su Bibbiano, sede dei servizi sociali e paese di 10mila abitanti: prima conosciuto per aver dato i natali al Parmigiano Reggiano, male ha digerito l’essere diventato suo malgrado una sorta di simbolo del male. Di recente l’alleanza Pd-M5s poi stabilita al governo ha portato a nuovi maldipancia, quanto i democratici hanno annunciato il ritiro delle querele verso i grillini, ma il sindaco di Bibbiano pd Andrea Carletti, imputato per reati amministrativi, ha rifiutato di farlo per un post di Di Maio ritenuto offensivo.

Gli imputati



Tra gli imputati-chiave, spiccano Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali della Val d’Enza, lo psicoterapeuta Claudio Foti del centro ‘Hansel e Gretel’ di Torino e la moglie Nadia Bolognini. Contro i 24 per i quali il pm ha chiesto il rinvio a giudizio, puntano il dito le 48 parti offese, tra cui la famiglia di Alice, nata dalla relazione da un giovane con disturbi psichici e una minorenne.

La piccola ha sempre vissuto nella casa dei nonni in Val d’Enza, quando in una psicologa indagata si è insinuato il dubbio che avesse subito abusi sessuali dal nuovo compagno della madre: secondo la Procura avrebbe falsificato un disegno della bambina tratteggiando un palpeggiamento per dimostrare il suo teorema.



E tanto sarebbe bastato perché i servizi sociali portassero via all’improvviso la bambina dalla casa dei nonni, che insieme ai genitori hanno ingaggiato una battaglia legale culminata nella restituzione della bambina.

"La spasmodica ricerca di una logica e l’enorme dolore ci ha fatto vivere quei giorni in modo surreale - dice la famiglia assistita dagli avvocati Patrizia Pizzetti e Nicola Termanini -. Ora affronteremo questo momento con una certa serenità, sperando che i responsabili siano riconosciuti, mentre noi dobbiamo ancora rimediare ai danni".

Parti civili

All’udienza preliminare davanti al gup Dario De Luca, nell’aula bunker che accolse anche il maxiprocesso di ‘ndrangheta ‘Aemilia’ e che a breve sarà smontata, oggi è prevista la costituzione delle parti civili: sono già ufficiali quelle del ministero della Giustizia, annunciata dal sottosegretario Vittorio Ferraresi (M5s), che parla di "lavoro con grande impegno sulla riforma del sistema degli affidi", dell’Unione dei Comuni Val d’Enza - a cui la famiglia di Alice chiederà però i danni - e della Regione che rivendica "un milione di euro".

Dopo sedici mesi la partita che si preannuncia comunque molto lunga, comincia a giocarsi oggi davanti al giudice.

L’aula bunker

Oggi inizia l’udienza preliminare nell’aula bunker di Reggio Emilia utilizzata per il processo Aemilia contrro la ’Ndrangheta. Dopo ‘Angeli e Demoni’ l’aula verrà smantellata.

L’inchiesta e i numeri record



Angeli e Demoni ha scoperchiato un presunto business illecito legato al mondo degli affidi. Più di cento sono i capi d’imputazione, 155 i testimoni citati dall’accusa, 48 le parti offese, fra cui l’Unione dei Comuni Val D’Enza, i Comuni di Gattatico e Montecchio, il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia Romagna.

Indagati eccellenti



C’è il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti, ma al centro dell’inchiesta figurano Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi minori ritenuta assieme agli psicoterapeuti Claudio Foti e Nadia Bolognini e all’assistente sociale Francesco Monopoli, al vertice del presunto sistema illecito.