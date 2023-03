Affidi e intercettazioni Monopoli: "Anghinolfi ossessionata dalle cimici" E cambia tutta la linea

di Alessandra Codeluppi

"I regali delle famiglie vanno dati in tempi brevi. Non voglio un’altra denuncia". A fine 2018, Federica Anghinolfi, l’ex responsabile dei servizi sociali della Val d’Enza, aveva intuito, così come altri imputati del processo sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, di essere finita sott’intercettazione. Allora era già stata segnalata alle autorità la storia di Alice (nome di fantasia, ndr), bambina allontanata dai nonni e che avrebbe visto falsificato un proprio disegno per suggerire che lei fosse vittima di abusi sessuali dal compagno della madre. Le misure cautelari scatteranno nel giugno 2019: secondo la tesi accusatoria, Anghinolfi, sei mesi prima, sembrava aver cambiato atteggiamento, perché aveva capito di essere al centro di accertamenti. Nelle intercettazioni ripercorse ieri dal maresciallo capo dei carabinieri Giuseppe Milano, teste del pm Valentina Salvi, nel gennaio 2019 Anghinolfi risulta aver dato a Marietta Veltri, altra imputata, la direttiva di recapitare i doni di Natale e le lettere che i genitori avevano destinato ai loro figli allontanati, e fino a quel momento rimasti accatastati in ufficio.

La incalza: "Un altro servizio sociale è stato denunciato per non aver dato i regali...". La vicenda di due fratellini africani, tolti alla famiglia e parti civili, crea però qualche dubbio: "Da quattro anni non vedevano i genitori - ricostruisce il maresciallo - che nel frattempo avevano avuto un terzo figlio, la cui nascita non era stata neppure comunicata ai due bambini". Tra i regali c’è anche una foto che rappresentava tutta la famiglia e tra le imputate sorge la domanda: "Diamo anche questa foto o no?". Anghinolfi viene descritta dall’investigatore come "molto stressata e sotto pressione" dalla consapevolezza delle captazioni in corso. Non è l’unica: nell’ottobre 2018 emerge anche per la coppia di donne affidatarie imputate. Daniela Bedogni suggerisce: "Secondo me siamo intercettate", mentre la compagna Fadja Bassmaji si raccomanda: "Non parlare con Federica". Un mese dopo, l’assistente sociale Francesco Monopoli parla con la psicologa Nadia Bolognini: "Anghinolfi ha firmato una petizione su Mirandola" (cioè relativa al caso dei Diavoli della Bassa modenese), "è ossessionata dalle cimici e si sta bruciando i rapporti con gli amministratori".

Un cambio di atteggiamento di Anghinolfi emerge anche da una chat nell’aprile 2019 tra le assistenti sociali in attesa di contratto a tempo indeterminato e che si consultavano sul concorso che si sarebbe tenuto a breve. Ironizzando sulla sua figura: "Nel dubbio - diceva una - davanti a lei sarei per una linea interventista". E un’altra: "L’aria è cambiata. Ora la parola dell’anno è genitorialità. Basta con gli articoli 403 (gli allontanamenti coatti dei minori dalla famiglia nel, ndr): sono vietati, non si possono più fare". Nella stessa chat si rilevano, secondo il pm Salvi, elementi che sostengono l’accusa di violenza privata, cioè che Anghinolfi potesse condizionare l’operato dei suoi sottoposti: "Il suo coinvolgimento nelle commissioni d’esame - spiega Milano - era visto come speranza per ottenere informazioni in anticipo sulle domande". Altre battute: "Dichiararsi favorevoli all’affidamento dei minori a coppie arcobaleno? Lei ti darà 200 punti al concorso". Una delle assistenti affermò, riferendosi alle sue convinzioni spirituali: "Ho ricordato a Federica che oggi è la ‘giornata della luce’: prenderò almeno 10 punti"