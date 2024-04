Affidi, Foti assolto definitivamente. Lo psicoterapeuta: "Gogna spietata. Adesso è tempo di ripartire"

"Vittoriaaaaa!" Sono le 19 di ieri quando Claudio Foti, 72 anni, affida la sua reazione a un urlo liberatorio su WhatsApp che spezza l’attesa lunga un pomeriggio. È appena arrivata la sentenza della Cassazione: quella che certifica che Foti, nella spartizione netta fatta dagli inquirenti sull’operazione nota come ‘Angeli e demoni’, non era tra i secondi come ipotizzato. Innocente: nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, i giudici di terzo grado hanno emesso il verdetto definitivo per lo psicologo di Torino, confermando le assoluzioni pronunciate per lui in Appello da tutte le contestazioni. Quindi la sentenza liberatoria per il fondatore della onlus torinese ‘Hansel e Gretel’ da ieri è definitiva: le accuse nei suoi confronti si sono sciolte e la condanna in primo grado a 4 anni con rito abbreviato diventa solo un brutto ricordo. "Mi sento finalmente liberato da un peso enorme – dichiara Foti –. Sono stati anni difficili in cui ho dovuto lottare contro l’ingiustizia di un’accusa del tutto infondata. Sono grato ai giudici d’Appello e della Cassazione che hanno saputo riconoscere il grave errore. Ora è tempo di ripartire". L’avvocato Luca Bauccio parla di "fine della leggenda mediatica, politica e giudiziaria più clamorosa degli ultimi anni", nonché di "mostruosa macchina del fango smascherata per finalità che non hanno nulla a che fare coi minori e la giustizia. Foti è stato accusato sulla base di una consulenza tecnica completamente smentita di fondamento scientifico e giudicata inaffidabile". Le nebbie per la pubblica accusa si erano addensate già nella mattinata, quando il Procuratore generale della Cassazione aveva sostenuto che fossero inammissibili tutti i ricorsi. Non solo quello presentato dalla difesa sull’abuso d’ufficio, ma anche quello formulato della stessa Procura generale in Appello, in linea con quello della Procura reggiana, titolare pm Valentina Salvi. Le Procure di primo e secondo grado avevano chiesto di cancellare le assoluzioni pronunciate per Foti dalla Corte d’Appello, ma l’organo accusatorio di terzo grado si è smarcato da loro: non ha sostenuto la loro tesi. "Non sussistono", ha confermato la Cassazione, le lesioni gravi contestate a Foti: l’accusa era di aver causato a una 17enne un disturbo di personalità e depressivo "attraverso serrate sedute di psicoterapia con modalità suggestive, ingenerando in lei il convincimento di essere stata abusata sessualmente da padre e socio" e "sottoponendola alla tecnica dell’Emdr in violazione dei protocolli di riferimento". Diventa definitiva anche l’assoluzione dall’abuso d’ufficio, contestato in concorso con altri. Per Foti si trattava di aver lucrato sui minori praticando psicoterapia, secondo l’accusa, "con tariffe oltre il doppio rispetto alla media di mercato". La Cassazione ha confermato che Foti "non ha commesso il fatto". E su questo la difesa ha incassato l’unica sconfitta: non per Foti, che esce assolutamente pulito, ma per gli altri imputati. Serve un passo indietro: Bauccio aveva infatti impugnato in Cassazione quest’assoluzione perché chiedeva che fosse riconosciuto che l’abuso d’ufficio "non sussiste". Ma la Cassazione, rigettando il suo ricorso, ha invece confermato la sentenza d’Appello dove si scriveva che il reato, seppur non da Foti, era stato commesso: sentenza che da ora è definitiva e certifica che l’illecito avvenne. Di abuso d’ufficio devono rispondere in primo grado con rito ordinario altri 5 imputati, tra cui il sindaco di Bibbiano Andrea Carletti.