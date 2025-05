Affidi: "Genitori d’accordo coi servizi sociali"

Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano sono proseguite giovedì le arringhe difensive per quattro imputate, culminate in richieste di assoluzione. Per Sara Gibertini, assistente sociale, il pubblico ministero Valentina Salvi ha chiesto 5 anni; i suoi avvocati difensori Federico De Belvis e Francesca Guazzi si sono alternati nella discussione. Figura un’accusa in concorso di violenza privata, cioè aver costretto una madre a rivelare al figlio che il suo attuale compagno non era il padre biologico per indurlo a rivelare presunti abusi da lui subiti: "Non era presente Gibertini, che era in malattia, ma un’altra assistente sociale (non imputata, ndr) – ha evidenziato De Belvis – com’è emerso dal racconto della stessa mamma del bambino". Sul caso di quel bambino, "Gibertini subentrò a un’altra assistente sociale, dopo che era già stata fatta una segnalazione di sospetto abuso alla Procura dei minori" ha detto Guazzi. Sulle accuse di falso: "Gibertini preparò un documento di sette pagine assieme a un’altra professionista: nonostante quest’ultima abbia apportato modifiche sostanziose, non è mai stata indagata".

Il pm ha chiesto 3 anni e mezzo per Marietta Veltri, coordinatrice dei servizi sociali oggi in pensione. Figura una contestazione in concorso per aver tentato di indurre la madre della bambina che rappresenta il caso-pilota dell’inchiesta a denunciare il compagno per presunti abusi sulla minore: "La mamma disse che Veltri si dimostrò arrogante per farle depositare la querela e al contempo depositò una registrazione audio dalla quale però non emergono pressioni – ha sostenuto De Belvis –. Quindi la madre non raccontò il vero". Per due educatrici della società che gestiva in appalto il servizio educativo esternalizzato dai servizi sociali, il pm ha chiesto 4 anni. Su Katia Guidetti, De Belvis, codifensore insieme a Guazzi, si è soffermato sull’accusa di falso: "I genitori di una minore conoscevano il contenuto delle relazioni dei servizi sociali già prima che scoppiasse il caso Bibbiano, ma non lo contestarono. È emerso dalla deposizione dei due avvocati che seguirono la coppia durante la separazione: hanno testimoniato che condividevano i contenuti di quelle relazioni coi loro assistiti". Per Maria Vittoria Masdea l’arringa è stata pronunciata dall’avvocato Jenny Loforese, che ha contestato i metodi d’indagine: "Una chiavetta con gli appunti di Masdea fornita all’epoca dell’interrogatorio di garanzia, nessun investigatore l’ha mai guardata".

L’avvocato Loforese si è soffermata sulla ragazzina fatta prostituire dalla madre in Val d’Enza poi condannata: "Piace parlare di sette di pedofili per impressionare, ma ad alcuni di quegli interrogatori presenziai e fu allucinante". Ha definito "imbarazzante" la testimonianza "usata come il prezzemolo" di un’assistente sociale "che non lavorò mai con Masdea, sottoscrisse una relazione accusata di falso giustificandosi col fatto che non voleva perdere il lavoro. Quando le fu chiesto in che modo una bambina potesse essere vittima della setta rispose: “Non lo so“. Altro che restituire dignità ai testi... Ma una cosa interessante la disse, cioè che gli operatori ci rimanevano male quando avevano notizia delle archiviazioni dei procedimenti dei bambini".

Alessandra Codeluppi