"Affidi? I servizi sociali non mi avvisarono"

Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini, che conta 17 imputati, è stato sentito ieri mattina come testimone il pediatra dell’Ausl di Montecchio Alessandro Ubaldi. Il medico seguì due minori allontanati dalle famiglie, le cui vicende sono ora al vaglio del collegio dei giudici presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini. In un caso si tratta della bambina considerata il caso-pilota dell’inchiesta: lo specialista ha raccontato di averla seguita dalla nascita fino ai 14 anni, periodo in cui emerse tra gli altri un problema del linguaggio per il quale lui la inviò poco prima del 2021 alla Neuropsichiatria infantile di Montecchio. L’ex responsabile dei servizi sociali Val d’Enza Federica Anghinolfi e l’assistente sociale Annalisa Scalabrini devono rispondere di falso ideologico e violenza privata. Il giorno dopo l’audizione della bambina davanti al pm, quando lei negò di aver subito abusi sessuali dall’allora compagno della madre (la cui posizione fu poi archiviata), le due operatrici avrebbero palesato al pediatra che la piccola "aveva bruciore alle parti intime, in realtà collegabile a sintomi manifestati mesi prima e di cui loro erano consapevoli". La psicologa Imelda Bonaretti e la responsabile della Neuropsichiatria Valentina Ucchino avrebbero dato invece connotazioni sessuali a toccamenti della bambina che lei faceva già dai primi mesi di vita.

Ieri il pediatra ha riferito che per i disturbi urinari della piccola a fine 2017 fu lui a disporre gli esami specifici. Mentre l’anno successivo "fu Scalabrini a segnalarmi il sospetto di abusi sessuali": "Facemmo una valutazione e poi decisi io di disporre una visita ginecologica: non fu Scalabrini a impormela". L’esame, con esito negativo, avvenne il 4 aprile 2018. Il pediatra specifica anche che di primo acchito lui non l’avrebbe ordinata, se non vi fosse stato l’allarme violenza, ma avrebbe fatto prima un tampone esterno. Per l’altro bambimo, nel luglio 2018 Anghinolfi, Scalabrini e la psicologa Federica Alfieri dopo una visita medica, avrebbero lasciato intonso un sospetto di abuso. Lui lo visitò il 21 febbraio 2018: "Fu chiamato dai servizi sociali, la segnalazione era partita dalla scuola". Poi il padre gli disse che il figlio era stato allontanato da casa: "Rimasi sconvolto per averlo saputo dal genitore e non dai servizi sociali. Non capisco perché non fui informato da chi di dovere". Per la minorenne fu invece aggiornato "da Marietta Veltri dopo il distacco". Ha anche riferito che nel 2018 seguiva circa 800 bambini, ma che non sa quali siano presi in carico anche dai servizi sociali "finché non ce lo comunicano".

