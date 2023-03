Affidi, il maresciallo racconta: "Notammo denunce anomale di abusi sessuali e orge"

di Alessandra Codeluppi

"Questo strumento darà un impulso a destra e a sinistra del tuo cervello ed esplorerà il contenuto della tua mente". È il senso di quanto avrebbe detto, mentre era intercettata, la psicoterapeuta Nadia Bolognini durante la seduta a un bambino. Alle gambe del minore lei aveva appena legato i pomelli del Neurotek, descritto da Bolognini come "la macchinetta dei ricordi". La 53enne figura tra i 17 imputati nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, che, secondo l’accusa, sarebbero stati tolti alle loro famiglie con motivi pretestuosi e sottoposti a psicoterapia con modalità suggestive. Da ieri il rito ordinario è entrato nel vivo con il primo testimone citato dal pm Valentina Salvi: si tratta del maresciallo capo dei carabinieri Giuseppe Milano del nucleo investigativor, che ha ripercorso la genesi dall’indagine. Bolognini è la moglie di Claudio Foti, fondatore del centro ‘Hansel e Gretel’ di Torino (lui è a processo in Appello con rito abbreviato): "Durante le sedute fatte dalla psicoterapeuta nel centro ‘La Cura’ di Bibbiano è emerso che ricorreva alla ‘macchinetta magica’, come la chiamava - spiega il maresciallo -. Ai bambini diceva che veniva usata dai soldati statunitensi in guerra e serviva per eliminare i ricordi negativi e alimentare quelli positivi. Bolognini la utilizzò, ad esempio, su un minore che allora era sia parte offesa per abusi sessuali contestati ai genitori, sia al centro di un procedimento civile sulla responsabilità genitoriale, sia di un altro filone per un ‘vero’ abuso sessuale che subì durante l’affido da parenti". L’inchiesta fu avviata nel 2018 quando alla Procura arrivarono segnalazioni "non solo numerose, ma anche anomale" di abusi sessuali in Val d’Enza, "che riguardavano nonni e nipoti, madri su figli maschi e situazioni orgiastiche con mamme, papà e minori". Altra stranezza rilevata, "ogni volta che i pm chiedevano l’archiviazione di quelle accuse, puntualmente arrivavano nuove rivelazioni dei bambini che rimettevano in gioco quell’approdo processuale. Mi colpì che nelle relazioni ai servizi sociali vi erano ampi virgolettati dei minori, ma senza audio allegati. Le loro dichiarazioni erano attestate attraverso Bolognini". Il maresciallo verificò se vi fosse un atto pubblico in cui si affidava la terapia agli operatori di ‘Hansel e Gretel’: "Mai trovato. Il sindaco Andrea Carletti e la responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi ne parlavano in commissione parlamentare d’infanzia come consulenze". Durante le sedute Bolognini "a fronte di bambini silenti, avrebbe forzato le situazioni". A un minore che non voleva fare i compiti, motivo per cui l’affidataria si lamentava, Bolognini avrebbe risposto: "Non sai distinguere il no al sesso fatto coi tuoi genitori a quello detto alla maestra". La coppia affidataria omosessuale Fadia Bassmaji e Daniela Bedogni "era convinta che la loro bambina avesse subito abusi e faceva di tutto per farglielo esprimere".