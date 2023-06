"Affidi, il processo non è terminato"

Antonio Margini, esponente politico di Fdi e ’padre di due bambini vittime di Bibbiano’ (come si autodefinisce) interviene sul processo affidi in Val d’Enza.

"Ricordo innanzitutto ai politici di sinistra che fanno a gara ad intestarsi l’assoluzione di Foti (con un 530 comma 2) che da quando il famoso gruppo di lavoro è stato estromesso da Bibbiano – vedi assistenti sociali sotto processo – sono scomparsi anche tutti i presunti abusatori di minori, tutti i presunti omofobi e tutti i presunti maltrattatori in generale. Ricordo anche che c’è già stata una sentenza passata in giudicato dove un assistente sociale reo confessa ha patteggiato una pena di un anno e otto mesi. Altresì voglio ricordare in qualità di padre e non di politico che tutti i bambini sottratti sono rientrati tutti dalle loro famiglie perché le accuse nei loro confronti sono state tutte archiviate. Nell’agosto del 2019 il tribunale dei minorenni di Bologna riconosceva l’errore scusandosi e ripristinando immediatamente la capacità genitoriale sospesa perché tratto in inganno dalle false relazioni. La sentenza è una sentenza anche se ancora non definitiva e come tale va rispettata, ma è palese che a Bibbiano ci fosse un sistema da riformare. Decideranno i giudici sulla colpevolezza degli indagati, il processo non è terminato".