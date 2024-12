Affidi illeciti a Bibbiano: consulenti tecnici in aula, focus su disegno controverso

Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, è iniziata ieri la prima delle deposizioni dei consulenti tecnici nominati dalle difese dei 14 imputati. Gli altri saranno sentiti da gennaio. Di recente il dibattimento si è alleggerito: i legali degli imputati hanno infatti rinunciato a sentire oltre 200 testimoni propri, quindi il processo si chiuderà in anticipo rispetto al previsto.

La parola è andata ieri alla grafologa forense Lorena Calvarese, nominata dalla difesa della psicologa Imelda Bonaretti, assistita dall’avvocato Franco Libori. Al centro il presunto disegno falsificato della bambina a cui, secondo l’accusa, l’imputata avrebbe aggiunto mani posticce per far risultare un abuso subito dal compagno della madre.

Calvarese ha illustrato il ricorso alle tecniche di elaborazione "in ipercroma e in ipertratto" ideate da Hugh Wellmax, che evidenziano cancellature e pressione del segno grafico. La consulente in parte concorda con la relazione dalla grafologa Roberta Tadiello, nominata dal pm Valentina Salvi, ovvero che "la mano destra fu fatta prima di quella sinistra". Ma diverge la sua conclusione, "frutto di una comparazione con altri 22 disegni e scritture della minorenne": niente falsificazione, si sostiene, perché "la vergatura del disegno comprese le mani, per l’individualità dei tratti, la distribuzione della forza d’incisione (pressione) e i suoi gesti fuggitivi (movimenti automatici che sfuggono alla coscienza) è da attribuire alla minore totalmente e con certezza".

Si rileva che attraverso la tecnica ipercroma, emerge "evidente il collo attaccato alla testa, impossibile da vedere a occhio nudo. Lei lo ha disegnato con la stessa modalità ma poi si è confuso con le cancellature". Come spiegare il modus usato dalla bambina, affetta da disturbo psicomotorio? "Lei aveva un’emozione importante mentre faceva il disegno, ecco perché è stato così difficoltoso. Fu Bonaretti a chiederle di disegnare questa situazione: lei lavorò tanto e mise elementi nuovi come le mani".

Incalzata dal pm Valentina Salvi, ha detto che queste tecniche "sono più nuove e precise, seppur non incluse nei protocolli ufficiali. Ma se viene indicato il programma, perché non utilizzarle?". All’inizio dell’udienza, il collegio dei giudici presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini, si è pronunciato sulle richieste delle difese che nel marzo 2023 avevano chiesto l’inutilizzabilità di una serie di intercettazioni.

E anche per quelle disposte dal gip nell’ottobre 2018 per la prova di tutte le accuse, tranne una, perché non connesse ai reati per i quali era stata autorizzata la captazione. Anche la difesa di Imelda Bonaretti ha chiesto lo stesso su frode processuale, lesioni e per quelle fatte nell’ufficio Ausl perché ritenuta privata dimora o comunque violavano il segreto professionale. Stessa domanda dalla difesa di Valentina Ucchino per rivelazione di segreto su un procedimento penale; altre difese si erano associate. Il pm aveva chiesto il rigetto.

I giudici hanno bocciato le richieste difensive con qualche eccezione. Hanno ritenuto corpo del reato le intercettazioni per rivelazione di segreto per Ucchino e Flaviana Murru; stessa motivazione per le sedute di psicoterapia di Bonaretti con una minore, al centro di frode processuale; e quelle tra lei e quattro minori in cui si ravvisa lo stesso reato. Sono state dichiarate inutilizzabili altre perché non ritenute corpo del reato: violenza privata con uso del Neurotek (tre accuse verso Bolognini); uso privato di un’auto di servizio (peculato) da parte di Francesco Monopoli su indicazione di Federica Anghinolfi.