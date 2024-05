Affidi, in aula ascoltata Gildoni: "Pressioni da Anghinolfi e Monopoli a quattro psicologi Ausl"

Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini, ieri è stata ascoltata Gabriella Gildoni, dirigente della Neuropsichiatria infantile dell’Ausl reggiana, in qualità di teste indagabile, assistita da un difensore. Ha parlato di "pressioni" fatte dall’ex responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi e dall’assistente sociale Francesco Monopoli a quattro psicologi Ausl, una delle quali, caduta in stato depressivo, ha chiesto il trasferimento, mentre un’altra ha subito mobbing da parte di Monopoli per questioni personali - senza ricordare dettagli - mentre un terzo riceveva mail da Anghinolfi durante la notte. In particolare Gildoni ha riferito che le psicologhe le dicevano che Anghinolfi e Monopoli facevano pressioni perché a loro avviso le valutazioni delle psicologhe sui casi dei minori avrebbero dovuto essere diverse, cioè più gravi. Durante il controesame dell’avvocato Nicola Canestrini, difensore di Monopoli, la teste ha precisato che le pressioni non hanno riguardato fatti falsi nelle relazioni, ma la valutazione di elementi che i due odierni imputati allora non condividevano. Ha anche aggiunto che la decisione di mandare un bambino a fare psicoterapia con gli specialisti del centro ‘Hansel & Gretel’ veniva presa dagli psicologi. Goldoni ha anche riferito che all’Ausl non mancavano i professionisti sul piano quantitativo, ma mancavano quelli specializzati in maltrattamenti e abusi sui bambini. E ha rimarcato che ciò che la sua équipe di psicologi doveva fare, lo fece: "Se gli altri fossero d’accordo o no, non ha inciso". A domanda dell’avvocato Franco Libori, che assiste la psicologa Imelda Bonaretti, ha detto che le psicologhe si rifiutavano di fronte alla richiesta di modificare relazioni. La psicologa Anna Ferrari, pure lei teste assistita, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Parola poi a Vanna Iori, ex senatrice e pedagogista: ha confermato di avere un rapporto solo formale con Anghinolfi e ha disconosciuto le chat in cui l’ex responsabile dei servizi sociali millantava rapporti con lei che avrebbe fatto da tramite coi vertici.

Alessandra Codeluppi