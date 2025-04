Affidi: la difesa della psicologa: "Nessuna ’ossessione’ per gli abusi"

"Una storia così gloriosa non poteva che culminare in richieste di pena tanto alte, fino a 15 anni. Sì, perché o si crede in blocco a tutta la ricostruzione accusatoria oppure si pensa che non ci sia nulla che possa interessare a un processo penale". Esordisce in modo tranchant l’avvocato Luca Bauccio, che difende, insieme all’avvocato Francesca Guazzi, la psicologa 55enne Nadia Bolognini del centro di Hansel e Gretel di Torino, colei che operò nel centro La Cura di Bibbiano facendo psicoterapia ai minori: la sua arringa ieri ha dato il via alle discussioni dei legali che assistono i 14 imputati nel processo sui presunti affidi illeciti a Bibbiano. In aula tra il pubblico anche il vicesindaco di Bibbiano, Paola Tognoni, e l’assessore Gianni Benassi.

La domanda del pubblico ministero Valentina Salvi per Bolognini è stata di 8 anni e 3 mesi per 18 accuse in concorso con altri per lesioni (cioè aver indotto disturbi mentali nei bambini attraverso le sue sedute instillando falsi ricordi e un giudizio negativo sui genitori), falsa perizia, frode processuale, depistaggio e violenza privata. Questo processo, sostiene Bauccio, "è stato campo di scontro per opposte vedute. C’è chi pensa che bisogna essere diffidenti verso certe dichiarazioni dei bambini sugli abusi".

"Nei centri per i minori maltrattati, bisognerebbe dubitare di loro e allestire una strategia per riconciliarli coi genitori? – chiede –. Ci aspettiamo un’alleanza terapeutica tra psicologi e pazienti oppure inquisizione in nome di un garantismo ipocrita?". "Questo processo – prosegue – si basa su un’affermazione che è il suicidio della pubblica accusa, cioè che questi professionisti erano ossessionati dal cercare abusi subiti dai bambini a ogni costo. Ma dove sta l’inganno, se si è convinti che loro ne siano stati davvero vittime? Si stava invece lottando per la verità, e la volontà era quella di fare del bene. Davanti al giudice si può sbagliare ma non ingannare, perché il dolo consiste nella volontà dell’evento".

L’avvocato ha dedicato un passaggio al reato d’abuso d’ufficio, abrogato di recente dal governo Meloni: "La Cassazione ha mandato a tutti un messaggio in bottiglia: l’abuso d’ufficio ci sarebbe stato se al momento del conferimento dell’incarico per fare la psicoterapia a Bibbiano ci fosse stato un accordo con la società Sie, che però è intervenuta solo un anno dopo, quando il commercialista consigliò di far fatturare a questa società. Mi stupisce che ancora oggi si metta in discussione l’operato di amministratori perbene che volevano realizzare un luogo dove aiutare i bambini, cosa che decidevano non loro ma il tribunale dei Minori".

Bauccio ripercorre un’accusa-tipo mossa a Bolognini su una paziente, ovvero aver denigrato i genitori e ingenerato in lei la convinzione che fossero fonte di pericolo. L’avvocato si è soffermato sulla tecnica dell’Emdr, che usa i movimenti oculari per alleviare le sofferenze emotive, "presentata come strumento per creare falsi ricordi, Bolognini non l’ha mai utilizzata". La stessa isabel Fernandez, teste del pm e presidente dell’associazione Emdr, "ha detto che non era quella la tecnica usata da Bolognini". Prosegue il legale: "Se anche Bolognini, cosa che non ha mai fatto, avesse parlato con la minore di maltrattamenti subiti dalla madre, la psicoterapia non lo vieta: altrimenti tutti gli psicanalisti del mondo commetterero reati". Le domande, contestate dal pm come "suggerenti e suggestive", "devono essere penetranti come quelle di un investigatore e annullare il distacco col paziente – precisa Bauccio –. Dire che se non c’è reato accertato non c’è trauma, è antiscientifico e significa essere in malafede".

Per Bauccio "le consulenti del pm non hanno definito cosa sia un falso ricordo, che prevede di somministrare un fatto e insistere finché il bambino non lo incamera. E i giudici sanno bene che i contenuti della psicoterapia non valgono nulla sotto il profilo della prova. La psicoterapia può anche essere indagine, farneticazione, fantasia o metafora, volta a trovare la causa di un disagio e non a incriminare". Cita la Cassazione: "La psicoterapia non deve verificare la realtà dei fatti, ma solo prenderne atto a fini terapeutici".