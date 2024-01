Affidi, la storia di una madre: "Figlia tenuta a distanza. Poi lei cadde in depressione"

"Gli incontri tra la bambina e sua madre erano rari, passavano diversi mesi e una volta anche un anno. Mi veniva detto che la minorenne non voleva vedere la mamma. Ma la donna voleva lasciarle vestiti e giochi, e mi riferiva che la piccola le diceva che voleva tornare con lei". Un avvocato modenese, Martina Cerlini, è stata ascoltata ieri mattina come testimone nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano, che conta 17 imputati: ha raccontato che assistette dal 2016 in poi la donna che voleva separarsi dal marito, col quale erano sorti conflitti di cui si è parlato più volte in aula per quanto riguarda l’affidamento della bambina fuori famiglia, a una coppia di donne conviventi. "Dopo che la piccola fu allontanata - racconta Cerlini - aiutai la madre tra il 2016 e il 2017 a interfacciarsi coi servizi sociali: il suo referente era Francesco Monopoli", assistente sociale imputato. Rispondendo al pm Valentina Salvi, l’avvocato dice che cercava di fare avere alla donna colloqui con la bambina che però venivano sistematicamente annullati da Monopoli, anche pochi giorni prima, adducendo motivi tecnici come la mancanza di una sala. Cerlini dice che aveva poi detto ai servizi sociali che la madre nel 2018 cadde in depressione e che neppure lei riusciva a contattarla. Il pm Salvi evidenzia che in una relazione dei servizi sociali del luglio 2017 si scriveva che la signora si rendeva irreperibile. "Non è vero quel contenuto - ha detto l’avvocato -. Ciò accadde solo dal 2018". Poi si è accennato a un episodio in cui la donna si presentò all’ospedale e varcò la soglia della camera dov’era ricoverata la figlia, senza essere autorizzata. "Quella volta Monopoli un po’ esagerò: mi disse che avrebbe potuto richiamare la madre, che non doveva fare scenate e che i servizi sociali avrebbero agito giudizialmente contro di lei. Io mi opposi, perché la donna era venuta a sapere che la figlia era all’ospedale e non sapeva il motivo.". L’avvocato Nicola Canestrini, difensore di Monopoli, ha posto una serie di domande per sondare se la teste fosse a conoscenza di una sfilza di problemi in famiglia. Ovvero un tradimento, una denuncia verso il marito della donna per una truffa ai familiari di lei, sculacciate alla bambina, un presunto furto di 5mila euro con intervento dei carabinieri, la donna che accusava lui di farla prostituire, difficoltà economiche: tutte circostanze che l’avvocato ha detto di non ricordare, così come il fatto che si erano rivolti ai servizi sociali prima dell’allontanamento.