Affidi, le educatrici "Il bimbo salì in auto e mi disse che voleva tornare a casa sua"

di Alessandra Codeluppi

Per la prima volta da quando è iniziato il processo, si è presentata in tribunale Federica Anghinolfi: lei, 60 anni, ex responsabile dei servizi sociali della Val d’Enza, è l’imputata-chiave nel dibattimento sui presunti affidi illeciti di bambini, nel quale sono chiamate a rispondere altre sedici persone. La donna – di cui non pubblichiamo immagini perché non ha dato il consenso (sua facoltà) – si è accomodata accanto agli avvocati difensori Oliviero Mazza e Rossella Ognibene, mantenendo la riservatezza che l’ha contraddistinta negli ultimi quattro anni in cui il cosiddetto ‘sistema Bibbiano’ è diventato anche argomento nazionale di polemica politica.

Nell’udienza di ieri sono state sentite due testimoni citate dal pubblico ministero Valentina Salvi: un’ex educatrice della cooperativa Creativ, Giorgia Ricci – che seguì uno dei bambini al centro degli allontanamenti contestati – e poi la sua ex responsabile, Roberta Chierici. La madre del minore, nato nel 2010, è stata ascoltata in aula lunedì: il bambino era nato da una relazione precedente a quella con l’attuale marito, con cui ha avuto altri due figli. La donna e il patrigno erano stati indagati per abusi sessuali su di lui e poi archiviati: il bimbo era stato dato a una famiglia affidataria e il nuovo compagno di lei era stato allontanato da casa. La teste Ricci ha costellato la propria testimonianza da molti "non ricordo": di fronte alla lettura di verbali da lei resi ai carabinieri, ha confermato le dichiarazioni del passato "perché fatte nell’immediatezza degli episodi" e "perché non avevo motivo di mentire".

Ha però rammentato con certezza un episodio in cui, durante una visita a casa degli affidatari, il bambino "salì sulla mia auto e mi chiese di essere riportato a casa sua".

Il pm Salvi ha riletto una mail che lei inviò a Sara Gibertini, assistente sociale di riferimento del minore e imputata, dove Ricci spiegava, avendolo saputo dall’affidataria, che lui aveva crisi di pianto prima di andare a dormire. "Se l’ho scritto allora, era così". Ha poi detto che col passare del tempo sembrava essersi tranquillizzato. Il pm ha anche letto un verbale del 28 ottobre 2019 in cui Ricci diceva ai carabinieri dei "pianti disperati del bimbo nel giorno dell’allontanamento", "che il peggio doveva ancora venire", e che quando lei andava dagli affidatari "c’erano urla e pianti" del bambino.

L’esame della testimone da parte del pm Salvi è stato interrotto da contestazioni sulla sua modalità mosse soprattutto dall’avvocato Nicola Canestrini per l’assistente sociale Francesco Monopoli e dall’avvocato Oliviero Mazza: i toni sono diventati a tratti tesi e il presidente della Corte dei giudici Sarah Iusto ha più volte dovuto richiamare all’ordine.

Sulla rivelazione della vera paternità del bambino – a cui la madre, secondo la Procura, sarebbe stata costretta – la teste ha detto: "Posso essermi posta il dubbio sui tempi, ma non sul contenuto".

Nel pomeriggio è stata sentita Chierici, la responsabile Creativ, che non seguì direttamente i minori: ha riferito che nel 2019, dopo lo scoppio del ‘caso Bibbiano’, si era creato tra le educatrici un clima di paura nell’affrontare il proprio lavoro. Parole che l’avvocato Giovanni Tarquini, difensore del sindaco Andrea Carletti (accusato di abuso d’ufficio), a margine del processo commenta così: "Dal dibattimento sta emergendo che nei casi di minori trattati l’intervento dei servizi sociali era doveroso. Poi ora discuteremo di modi e tempi".