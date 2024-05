Affidi, le lacrime di un padre: "Pensai di togliermi la vita". Ma emergono contraddizioni

Un padre ha pianto in tribunale, rievocando il dolore che gli causò il distacco dalle due figlie: racconta che pensò pure di farla finita. Ma la complessa vicenda familiare, al centro del processo sui presunti affidi illeciti di minori a Bibbiano, rivela numerose contraddizioni. Lo stesso padre ha raccontato candidamente che, dopo lo scoppio del caso ‘Angeli e demoni’, comprò hashish per la figlia maggiore, allora 20enne, che sentiva necessità di usare droga, costringendo così la Corte a sospendere per un attimo il processo a causa della dichiarazione autoaccusatoria per farlo parlare col suo avvocato Vincenzo Belli. Lui e la moglie si separarono, sorsero sospetti di violenza sessuale negli anni sulle figlie da parte del genitore stesso e da altre figure, le due giovani ebbero problemi l’una di autolesionismo e l’altra di droga, il papà stesso ebbe guai con la giustizia. La figlia minore, ora 23enne, è stata sentita nella scorsa udienza; ieri la parola è andata ai genitori. Lui vedeva le figlie ogni quindici giorni. Racconta che fu informato dalla ex moglie che la figlia più piccola, allora in terza media, si faceva tagli sulle braccia; la stessa ragazzina gli disse che voleva emulare alcune compagne. Allora la situazione era già presa in carico dai servizi. Quando si rapportò con Monopoli, "lo trovavo giusto per il bene dei figli". La responsabilità genitoriale decadde nel 2017: "Quando accadde, contattai Monopoli: lui cercava di calmarmi, ma io piansi. Non capivo perché me le tolsero, pensavo fosse a causa della mia ex moglie che mi disse di tacere perché temeva che togliessero le figlie anche a lei. Per me erano morti tutti quanti, nel 2017 provai a buttandormi sotto un camion, poi non ebbi il coraggio". Nega di aver mai ricevuto documenti sull’archiviazione emessa per lui per abusi sessuali sulle figlie, ma dice di aver appreso tutto dopo lo scoppio dell’inchiesta: "Mi sentii rinascere, avevo la coscienza pulita, e di quelle violenze non parlai con le mie figlie". Alle domande dell’avvocato Nicola Canestrini, difensore di Monopoli, ha negato di aver maltrattato con continuità l’ex moglie, a differenza di quanto sostenuto da lei. Ha anche negato o sminuito varie condanne da lui riportate che il difensore gli ha poi ricordato: contrabbando di un modico quantitativo di sigarette, caporalato in una cooperativa e anche omesso mantenimento delle figlie e abbandono del tetto coniugale.