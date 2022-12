Affidi, processo avanti a tappe forzate

È ripreso venerdì il processo con rito ordinario scaturito dall’operazione ‘Angeli e demoni’.

Diciassette imputati devono rispondere delle contestazioni sui bambini che, secondo la ricostruzione del pubblico ministero Valentina Salvi, sarebbero stati tolti alle loro famiglie con modalità illecite.

Si tratta di un procedimento che vede in campo grandi numeri: basti pensare che i testimoni citati dalla Procura sono 232, e quelli chiamati dalla sola difesa dell’imputata Federica Anghinolfi – affidata agli avvocati Oliviero Mazza e Rossella Ognibene – sono quasi trecento.

Per la Corte dei giudici, e le parti, si profila una grande mole di lavoro.

In luglio numerosi avvocati di parte civile avevano lanciato un appello per velocizzare i tempi, temendo la prescrizione di alcuni reati: dopo la prima udienza, tenuta in giugno, la seconda è stata celebrata venerdì.

Due giudici del collegio inizialmente preposto al processo sono stati trasferiti ed è stato necessario sostituirli.

Non solo: a Reggio si stanno aprendo diversi processi davanti alla Corte d’Assise, dunque non è semplice comporre i collegi e contemporaneamente mandare avanti anche tutti gli altri procedimenti.

Dalla prossima udienza in poi, fissata per mercoledì, per ‘Angeli e demoni’ è stato previsto un calendario fino a gennaio per trattare le questioni preliminari: da quanto si apprende, i legali degli imputati daranno di nuovo battaglia sull’inutilizzabilità delle intercettazioni, tema ampiamente dibattuto anche nel corso dell’udienza preliminare.

Al momento è stato stilato un calendario di due udienze alla settimana, ma c’è anche chi solleva delle perplessità.

"Sarà difficile riuscire a organizzare tutto sul piano tecnico", sostiene ad esempio l’avvocato difensore Matteo Marchesini.

"Penso solo al recupero verbali stenotipici con le dichiarazioni dei testimoni, per poi sottoporli successivamente al controesame", spiega.

"Comprendo la necessità di procedere in modo veloce - aggiunge ancora il legale – ma ciò non può certo avvenire a discapito delle garanzie processuali".

Alessandra Codeluppi