Affidi, spauracchio prescrizione Il pm Salvi inasprisce alcuni reati

diAlessandra Codeluppi Il nuovo anno comincia in salita per il processo ‘Angeli e demoni’, scaturito dall’inchiesta dei carabinieri, coordinati dal pm Valentina Salvi, sui bambini tolti ai loro genitori e affidati ad altre famiglie con presunte modalità illecite contestate ad assistenti sociali di Bibbiano e altri professionisti. Sette mesi dopo la prima udienza, il rito ordinario stenta a decollare. Non solo: la prescrizione per un blocco consistente di reati contestati ai 17 imputati appare come uno spauracchio che Procura e parti civili tentano di esorcizzare. L’avvocato Nicola Canestrini, difensore dell’ex assistente sociale Francesco Monopoli, ha depositato il 5 gennaio una richiesta di rinvio dell’udienza di ieri perché impegnato in altro processo, a cui il pm si è opposto. La domanda del legale è stata rigettata: il collegio dei giudici – presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini – ha richiamato la Cassazione che invita a considerare anche l’interesse pubblico, i termini per la prescrizione dei reati e la pluralità di imputati. Ma se l’udienza di ieri è proseguita, alla fine sono state annullate tutte le altre fissate in gennaio – al ritmo serrato di due alla settimana – a seguito di un rinvio al 15 febbraio. La prima udienza...