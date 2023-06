Affidi, spunta un altro disegno contestato

di Alessandra Codeluppi

Nel processo sui presunti allontamenti illeciti di bambini a Bibbiano, ieri è terminato il controesame delle difese del primo teste della Procura, il maresciallo capo dei carabinieri Giuseppe Milano. Tra gli altri, ha risposto alle domande dell’avvocato Andrea Stefani, che, insieme all’avvocato Valentina Oleari Cappuccio, assiste Fadja Bassmaji e Daniela Bedogni, in passato coppia omosessuale a cui era stata affidata una minore. Secondo quanto finora risaputo, in passato Bassmaji aveva avuto una relazione con l’ex responsabile dei servizi Federica Anghinolfi. Ma ieri, su domanda di Stefani, questa circostanza è stata smentita dal maresciallo: "Avevamo raccolto questa voce da una fonte confidenziale, ma poi è risultata non veritiera". Alle due donne, in concorso con altri, viene contestato di aver indotto in errore il perito che doveva relazionare al gip. Ad esempio omettendo di consegnargli disegni dove la bambina in cui si raffigura come un escremento e scrive di essersi sentita "lontana" dalle affidatarie, raffigurate in abito da sposa (si unirono civilmente in municipio a Reggio): "È invece risultato che erano stati tutti consegnati al perito oppure erano di epoca successiva alla conclusione dei suoi lavori".

Parola anche agli avvocati dei sindaci Paolo Colli, in passato in carica a Montecchio, e Andrea Carletti a Bibbiano, accusati di abuso d’ufficio per l’affidamento della psicoterapia al centro ‘Hansel e Gretel’ di Torino senza bando pubblico. Proprio oggi è prevista, nell’ambito della riforma della giustizia, il passaggio al Consiglio dei ministri per eliminare questa fattispecie di reato. Il fatto non sarebbe più previsto come illecito. L’avvocato Paolo Colliva, per Colli, sostiene che "c’erano tutti i pareri di regolarità amministrativa e contabile necessari per una delibera". L’avvocato di Carletti, Giovanni Tarquini, ha fatto emergere in aula un retroscena: la richiesta avanzata il 1° luglio 2019 dai carabinieri, con l’ok della Procura, alla Prefettura, di avviare l’iter per commissariare l’Unione, cosa poi non avvenuta: "Una prova dell’aggressione di natura politica fatta in questa vicenda giudiziaria".