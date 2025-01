Affidi, un consulente della difesa: "Anghinolfi fu valutata con voti alti"

Nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini, l’anno nuovo è iniziato con le testimonianze dei consulenti nominati dalle difese degli imputati. Davanti al collegio dei giudici presieduto da Sarah Iusto, a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini, ieri è stato sentito un esperto chiamato dalla difesa di Federica Anghinolfi, ex responsabile dei servizi sociali della Val d’Enza, assistita dagli avvocati Oliviero Mazza e Rossella Ognibene. Si tratta di Giovanni Garena, ex giudice onorario del tribunale dei Minori e consigliere onorario della sezione minorenni della Corte d’Appello di Torino, nonché sociologo e docente universitario del corso di laurea in Servizio sociale all’università del Piemonte orientale Avogadro, dal 1972 al 2006 attivo anche nella direzione dei Servizi sociali. Il professore ha illustrato i compiti e gli obiettivi di lavoro, rimarcandone la grande complessità, che la giunta dell’Unione dei Comuni Val d’Enza affidò ad Anghinolfi. E ha ripercorso i ’voti‘ alti che lei ottenne da parte del nucleo di valutazione esterno all’Unione che riguardano i risultati conseguiti da Anghinolfi sui programmi di lavoro che le furono affidati: in un caso il punteggio fu 97 su 100.

Garena ha premesso di aver condotto l’analisi "in base al corpus teorico delle discipline dei servizi sociali, senza entrare nel merito delle imputazioni e senza indagare il falso ideologico". Ha ripercorso le leggi, evidenziando che il lavoro degli operatori "è stare nella complessità, prestando ascolto al minore e a tutti gli interlocutori, confrontandosi anche con la povertà educativa di cui purtroppo ci si occupa da pochi decenni". Ha rimarcato che questo lavoro "comporta rischi di delegittimazione e anche di incolumità, perché si rischia di non riscuotere grandi simpatie da coloro che sminuiscono e si oppongono". Ha definito l’approdo in comunità del minore "ultimo step se documentalmente emerge che non possa stare in famiglia" e ha descritto le varie forme di affido "difficile strumento di fisica sociale, con un’elasticità prevista dalla legge". Sempre alla luce delle norme, ha rimarcato "l’obiettivo di prevenire le condotte maltrattanti. I servizi sociali devono arrivare prima che si verifichino certe situazioni". E ha sottolineato che il bambino "è portatore di diritti autonomi che prevalgono su quelli degli adulti". Ha anche sostenuto che è importante che si crei una relazione di fiducia ed emozionale tra assistenti sociali e cittadini coinvolti, per i quali i servizi "possono prefigurare un progetto di cambiamento": un processo, ha riflettuto, "con tempi diversi da quelli della giustizia".

Ha riferito, ad esempio, sulla questione dei regali dati dai genitori ai servizi sociali per i loro bambini collocati fuori famiglia, e secondo la Procura ingiustamente non consegnati, che vi è discrezionalità: "Non esiste una regola precisa. Va fatta una valutazione sull’oggetto e sui significati e ricordi che può rappresentare. Un atteggiamento meccanico sarebbe più comodo, ma nell’attività dei servizi sociali difficilmente le scelte più semplici sono quelle più corrette". E ha anche detto che archiviazione o assoluzione per accuse di abusi da parte dei genitori, non comportano in automatico la ricollocazione del minore in casa: "Sono due aspetti indipendenti. Per gli assistenti sociali è importante valutare l’adeguatezza genitoriale".