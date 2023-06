"Affiggere all’ingresso una vetrofania per lanciare messaggi contro le aggressioni"

Nel presentare la manifestazione Remilia Pride di questa domenica, Arcigay ha voluto anche ricordare la campagna lanciata per coinvolgere i commercianti e offrire "un posto sicuro" (questo è lo slogan della manifestazione, ndr) in più ambienti della città. "Abbiamo proposto di lasciare una piccola donazione e affiggere una vetrofania all’ingresso – ha spiegato il vicepresidente di Arcigay Reggio, Jacopo Vanzini –. L’idea è quella di lanciare un messaggio a chi passa in centro, qualora dovesse essere insultato o aggredito, affinché sappia che quel locale è uno spazio in cui sentirsi protetti. Così si può davvero creare sicurezza nell’evidenza".