Affittano casa, ma non è la loro. Giovane raggirata da una coppia

Affittano un appartamento non loro e raggirano un negoziante. Denunciati dai carabinieri alla Procura per truffa in concorso un 43enne e una 54enne: si erano fatti dare 2.800 euro di caparra, spese di anticipo mensilità e per l’allaccio delle utenze. Vittima una 29enne, titolare di un negozio, in cerca di una casa. A fine giugno una cliente col marito, residenti nel Reggiano, le hanno proposto l’affitto a 700 euro mensili di un bell’appartamento che però non si sarebbe liberato prima di settembre. I due le hanno fatto credere di aver avviato le pratiche. Le hanno poi dato appuntamento il 16 settembre, per firmare un contratto e domandando gli anticipi. La coppia ha nei giorni seguenti accampato scuse su scuse per non consegnarle le chiavi. Insospettita la 29enne ha chiesto informazioni ad un’amica dipendente di un’agenzia immobiliare, che le ha riferito che i dati catastali nel contratto erano falsi. Lei ha quindi sporto denuncia dai carabinieri, che hanno appurato che l’alloggio era di proprietà ad altra persona, la qualeha detto di non averlo mai messo in vendita o dato mandato a terzi.

f.c.