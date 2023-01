Affittava mini stanze a clandestini Posti letto offerti a 250 euro al mese

di Daniele Petrone

Affittava posti letto ’in nero’, anche a clandestini, a 225 euro al mese in un tugurio di via Turri. È quanto scoperto dalla polizia che ha sequestrato l’appartamento e denunciato il proprietario con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione. L’attività è scaturita dai controlli in zona stazione tanto voluti dal questore Giuseppe Ferrari, che da mesi ha ordinato di mappare in maniera capillare tutti gli appartamenti del quartiere e le loro residenze. E in uno di questi, ecco la sorpresa. Gli agenti del posto di polizia di via Turri hanno scoperto all’interno dell’abitazione, come tanti "mini appartamenti" abusivi venissero affittati in spregio ad ogni normativa tributaria, a persone in difficoltà o in condizioni di marginalità sociale, tra cui anche extracomunitari. A che prezzo? Alla cifra modica – si fa per dire – di duecentoventicinque euro a posto letto. All’interno è stato trovato un cittadino irregolare sul territorio (che ora rischia l’espulsione) che dormiva all’interno di una stanza, nella quale vi era anche un secondo letto; la squadra mobile della questura sta indagando per capire se fosse anch’esso occupato da qualcuno ancora in via di identificazione.

Preoccupanti e pericolosissime le condizioni dello stabile, dove sono state riscontrate numerose "non conformità" dell’impianto di distribuzione del gas, modificato in maniera udimentale, con ramificazioni aggiunte per alimentare ben cinque diversi piani di cottura; questi ultimi erano posizionati in locali con destinazione d’uso incompatibili, sprovviste anche dei dispositivi di sicurezza più elementari. Considerata l’allarmante pericolosità dell’impianto, sono stati chiamati a intervenire anche i vigili del fuoco, i quali hanno provveduto ad allertare i tecnici della compagnia erogatrice del servizio, per “piombare” il contatore del gas a tutela della pubblica e privata incolumità. Alla fine delle attività di sicurezza, sono scattati i provvedimenti. In primis sono stati posti i sigilli all’appartamento, con un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip.

Mentre il proprietario – un uomo di origine straniera – che gestiva anche le locazioni, è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria; pesantissime le ipotesi formulate a suo carico dalla Procura: favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio di cittadini stranieri.

Ma le indagini – ancora in fase preliminare – continuano. Gli inquirenti temono che il giro potrebbe essere ancora più largo nell’ambito dei fenomeni di abusivismo, sfruttamento e varie forme di illegalità. Gli uomini della mobile guidata dal dirgente Guglielmo Battisti stano cercando infatti di approfondire e ricostruire quante persone nel corso del tempo abbiano affittato le mini-stanze.