"Affitti a clandestini anche vent’anni fa..."

"Già vent’anni fa da consigliere d’opposizione denunciai il fenomeno. A distanza di tempo nulla è stato fatto per bonificare la zona, è molto grave". Marco Eboli, portavoce di Fd’I attacca il Comune dopo il blitz della polizia in un tugurio di via Turri affittato in nero a clandestini. "Ora grazie alle forze dell’ordine, alcune situazioni emergono. Ma è grave, come ha detto il comandante della polizia locale Poma, che l’ultimo controllo a tappeto sia stato fatto due anni fa. E poi lo sfruttamento di extracomunitari: fosse stato fatto, come pure avviene, da italiani, la sinistra avrebbe gridato al razzismo. Invece tutto tace. Razzismo e sfruttamento siano combattuti sempre".