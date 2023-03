Affitti bomba sociale Per un posto letto dai 350 ai 500 euro La lente della procura

di Saverio Migliari

Prendendo in prestito dalla filosofia tedesca un termine inconsueto, per applicarlo a un fenomeno sociale, si potrebbe dire che quello dell’emergenza affitti è il nostro zetigeist, lo spirito del tempo. La bomba sociale, come l’abbiamo chiamata nella miriade di articoli usciti su queste pagine nelle settimane scorse, è pronta a esplodere. E per puro caso (anzi no, se davvero crediamo allo zeitgeist) in questi giorni iniziano a diventare di dominio pubblico le storture di un mercato immobiliare che accumula sempre più in alto nelle mani di pochi e spinge sempre più in basso chi ha meno o nulla. Preparatevi: nelle prossime settimane continueranno ad essere comunicati dalle forze di polizia una serie di interventi in zone periferiche della città, dove spuntano alloggi più o meno abusivi, ma decisamente poco dignitosi. Un esempio? La polizia municipale ha per le mani un caso in cui, in un appartamento da circa 200 metri quadri, abitavano una decina di inquilini. Costo per ogni posto letto? Dai 300 ai 500 euro cadauno. Un caso parecchio simile a quello diramato dalla questura mercoledì, dove dentro un alloggio da 150 metri quadri erano sistemati 14 posti letto. E il contratto era ovviamente intestato a una terza persona domiciliata altrove.

Sfruttamento. È ciò che succede quando le case in affitto non ci sono e la popolazione cresce (un fenomeno confermato dal sindaco Vecchi in una recente intervista al nostro giornale). Ma in queste settimane qualcosa si è mosso nei palazzi della giustizia. Il procuratore capo Calogero Gaetano Paci non è stato a guardare. "Non sono casi isolati questi", ci dice al telefono. "E al di là dei reati, ci sono tanti aspetti da valutare che vanno dalle norme tributarie alla salubrità degli alloggi". Una questione sociale insomma. La lente della procura si è mossa e punta dritto dritto in quella direzione: l’obiettivo è scovare tutti i subaffitti sospetti, gli appartamenti formicaio e i contratti stipulati solo con una stretta di mano, al di fuori della legge.

Che la situazione fosse sfuggita di mano era evidente a tanti, bastava parlare con le persone giuste. Come ad esempio ha fatto il nostro giornale quando ha intervistato la presidente dell’associazione Città migrante, che ha raccontato la storia di Jean Paul. Ex clandestino, ottiene un lavoro e guadagna bene, così cerca una casa, ma trova solo una stanza condivisa in nero e paga 350 euro al mese. Senza residenza, però, non può rinnovare il permesso di soggiorno: Jean Paul è destinato quindi alla clandestinità e il suo carnefice è il mercato immobiliare.

Nei grigi palazzi di via Turri, via Paradisi e viale IV Novembre si nascondono queste realtà da anni. Anche per questo il Comune ha deciso di lanciare un progetto per togliere la muffa da un quartiere andato abbondantemente a male, abbattendo per ricostruire. Senza più cantine nascoste, tuguri sporchi e contratti invisibili. E per lo stesso motivo la giunta sta lavorando a un nuovo grande piano casa, da presentare questa primavera, che punti a una joint-venture con un privato per sistemare 400 alloggi pubblici rimasti vuoti, e immetterli nel mercato degli affitti agevolati. È una battaglia che va vinta: pena, tensioni sociali e poca sicurezza.