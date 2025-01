Affitti brevi, la battaglia. Il collettivo ‘Robin Hood’: "Crisi abitativa gravissima"

Robin Hood ha Reggio Emilia nel mirino. No, non è uno scherzo, ma l’avvertimento che una banda dal nome del famosissimo fuorilegge di Sherwood, lancia contro gli affitti brevi, visti in contrasto con l’emergenza abitativa. In città sono comparsi manifestini di propaganda proprio sotto gli appartamenti per gli affitti brevi. Senza, per la verità, atti di sabotaggio come in altre città italiane.

"La ribellione di Robin Hood - si legge nella nota firmata dalla banda - sta dando i suoi frutti: sono sempre di più le persone che scelgono di dire No a un modello di convivenza urbana predatoria e disuguale. Questa notte (ieri, ndr) abbiamo voluto attaccare i proprietari e le agenzie a cui si affidano per affitti brevi: Robin Hood è passato in tutto il Paese, da Torino fino a Palermo, passando per Firenze, Roma, Napoli, Catania, Bologna, Reggio Emilia, ognuna con le sue ferite causate dal turismo predatorio. Questo cappello deve apparire su ogni casa che al posto di una famiglia in difficoltà ospita un turista a prezzi che falsano tutto il mercato immobiliare. Gli sfratti crescono in tutta Italia, le nuove povertà come i pensionati, gli studenti fuori sede, le giovani famiglie non possono più vivere nei quartieri delle loro famiglie, le persone migranti e senza dimora sono prive di un’accoglienza dignitosa. Vogliamo una regolamentazione dei prezzi per fermare la speculazione dei proprietari di casa. Vogliamo una legge che attribuisca potere agli enti locali per regolamentare il mercato immobiliare al fine di garantire il diritto alla casa"

La nota si sposta poi proprio sulla nostra città. "A Reggio Emilia - continua la nota - la quantità crescente di abitazioni private che vengono messe a disposizione sul mercato degli affitti brevi è preoccupante. Nella nostra città la crisi abitativa si sta acuendo perché la scarsità di offerta per affitti residenti unita alle speculazioni del mercato determinano un aumento vertiginoso dei prezzi, per cui ogni proprietario immobiliare che oggi si affida ad un’agenzia o ad una piattaforma digitale di affitti brevi deve sapere che sta compiendo una scelta che compromette il diritto all’abitare. La ricchezza che i nuovi trend del turismo come l’RCF Arena offre ai proprietari sta soppiantando le necessità di cittadini in favore di forme più speculative".

Cesare Corbelli