Affitti e case, incontro con Moretti e Castellari

Dopo la prima presentazione ufficiale del programma elettorale nei giorni scorsi a Calerno, Sant’Ilario Futura continua i suoi incontri con i cittadini. Il candidato sindaco Marcello Moretti e la candidata vicesindaca Monica Castellari si rivolgeranno di nuovo ai cittadini, oggi alle 10.30 al Centro sociale Airone per il secondo appuntamento del ciclo "Democrazia in cammino". Argomento dell’incontro sarà il delicato tema delle politiche per la casa, che occupa un posto di rilievo del programma della lista a sostegno dei due candidati. Tra le proposte, "un patto per la casa per sbloccare il mercato degli affitti, con garanzie e benefici per proprietarie e inquilini", "realizzare alloggi sociali (social housing)" e "alloggi assistiti per anziani autosufficienti". Programma che, dopo la prima presentazione a Calerno, verrà illustrato ai cittadini di Sant’Ilario lunedì 13 maggio alle 21 al centro culturale Mavarta. Nell’occasione Moretti, Castellari e tutti i candidati al consiglio comunale di Sant’Ilario Futura si presenteranno individualmente ed entreranno nel merito del programma, già disponibile nella sua interezza nelle pagine social della lista, che è sostenuta dal Pd, da Rifondazione Comunista e Italia Viva. Quest’ultimo partito ha candidato a consigliere Marco Aleotti.

f. c.