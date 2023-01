Affitti e ’morosità incolpevole’, contributi fino a 12 mila euro per chi non riesce a pagare

Consistenti aiuti economici, fino a 12mila euro, agli inquilini affittuari di alloggi situati a Bibbiano e a Sant’Ilario che non riescono a pagare l’affitto per "morosità incolpevole". Con questo termine ci si riferisce all’incapacità di far fronte alle proprie spese a causa della perdita (oppure della forte riduzione) del reddito familiare, come nel caso di divorzio o disoccupazione. Un fenomeno che ha avuto un’impennata drammatico a causa della crisi legata alla pandemia, quando molte persone hanno perso il lavoro, hanno dovuto chiudere la propria attività o sono finite in cassa integrazione.

Il contributo potrà essere usato per la copertura totale o parziale della morosità pregressa; per il versamento della caparra per la stipula di un nuovo contratto; per il pagamento del canone relativo a un nuovo contratto. Gli interessati devono essere residenti a Bibbiano oppure a Sant’Ilario, e possono presentare domanda fino al 30 giugno. I contributi (assegnati fino ad esaurimento risorse) possono arrivare a 12mila euro per un nuovo affitto; fino a 8mila in caso di sfratti non ancora convalidati, fino a 6mila con sfratti convalidati ma non ancora esecutivi per ottenere il differimento del rilascio dell’immobile.

I criteri sono definiti da un apposito bando dell’Unione Val d’Enza, pubblicato sui siti internet dell’Unione e dei due Comuni. Per participare bisogna essere intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato di un alloggio (sia privato che comunale), in cui si risiede da almeno un anno; la famiglia non deve avere un’altra abitazione situata in provincia di Reggio. A livello economico bisogna avere un Ise non superiore a 35mila euro, oppure un reddito derivante da lavoro regolare con Isee non superiore a 26mila euro. Nella graduatoria sono criteri preferenziali la presenza nel nucleo familiare di un ultrasettantenne; un minore; una persona con invalidità di almeno il 74%, o in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali.

f.c.