Affitti, il Comune fa da garante. Rimborserà i proprietari danneggiati

Anche il Comune di Rubiera ha aderito al ‘Patto per la casa’ della Regione che prevede meno tasse per chi affitta case. Sono proposte alcune garanzie per i proprietari delle abitazioni per favorire nuovi contratti di locazione. Il Comune di Rubiera ha inoltre approvato una riduzione dell’Imu per i proprietari che affideranno al progetto il loro appartamento da affittare. Una notizia importante per tante famiglie.

"Trovare – sottolinea il sindaco Emanuele Cavallaro – una casa in affitto oggi è davvero difficile: pure a Rubiera che è un comune ad alta tensione abitativa vista anche la sua posizione. Confiniamo con due capoluoghi di provincia. Abbiamo dunque aderito volentieri al ‘Patto per la casa’ della Regione consci anche del fatto che sono centinaia gli appartamenti sfitti che i proprietari, magari per esperienze negative avute in passato, non mettono sul mercato".

L’obiettivo è di mettere a disposizione garanzie (fino a 12mila euro per danni, tutele legali, ripristini), agevolazioni e servizi per rassicurare chi ha un appartamento da affittare e contemporaneamente offrire una possibilità di trovare casa a quelle categorie ‘normali’ (tra 9mila e 35mila euro Isee) che non hanno le caratteristiche per le case popolari. Lunedì sera il consiglio comunale di Rubiera ha "deliberato una riduzione dell’Imu – spiega il primo cittadino Cavallaro – fino allo 0,6% per i proprietari che affideranno al Patto per la casa, tramite l’agenzia di Acer, il loro appartamento da affittare. Per un appartamento da 98 mq sfitto, per esempio, l’Imu, in caso di adesione, scende da 1160 euro a 492 euro con un risparmio di 667 euro. Volendo l’agenzia per l’affitto di Acer trova l’inquilino, riscuote l’affitto e pensa a tutto".

Per Cavallaro si tratta di un’iniziativa molto utile per aiutare i cittadini in difficoltà nel trovare una casa in affitto. Un problema che spesso si verifica nella nostra provincia. "Crediamo che possa essere – osserva il sindaco rubierese – una strada interessante da sperimentare anche nella nostra realtà: per questo siamo disponibili a rinunciare a un po’ di tasse per andare incontro alle famiglie che cercano casa. E se dovesse funzionare siamo pronti ad ulteriori riduzione perché il gioco, in questo caso, davvero vale la candela". Matteo Barca