Affluenza in picchiata nella Bassa Ma i dem euforici: "Poker d’assi!"

Senza ombra di dubbio il primo partito, non da oggi: 49,9% a Brescello; 40,47 a Castelnovo Sotto; 59,45 a Correggio; 54,82 a San Polo d’Enza. Sono i dati relativi all’affluenza di quest’ultima tornata elettorale, che segnano un crollo vertiginoso della partecipazione popolare, soprattutto nei comuni della Bassa.

Il dato più impressionante riguarda Correggio che, seppur in testa rispetto agli altri municipi al voto, registra un -12,62% rispetto alla scorsa tornata elettorale. Un dato che dovrebbe far riflettere, in particolare in un territorio ad altissima vocazione sociale e di fervido attivismo. Una terra che, tra gli altri, ha dato i natali al partigiano Diavolo, Germano Nicolini, simbolo di resistenza e passione politica.

Soltanto a San Polo il risultato dell’affluenza ha segnato un pallido segno positivo rispetto al 2018, rimanendo comunque su percentuali preoccupanti.

Intanto il Pd Festeggia per i risultati in provincia. "Poker d’assi! La tornata elettorale di queste ore segna il successo di tutti i candidati del Pd nei comuni della provincia di Reggio. Due sindaci uscenti che vedono riconfermata la fiducia dei loro cittadini, due nuove fasce tricolori capaci che da oggi rappresenteranno al meglio la loro comunità. Davvero una buona notizia, che conferma la fiducia dei cittadini in buone idee affidate a persone solide ed innovative", dicono Massimo Gazza, segretario provinciale Pd ed Emanuele Cavallaro, responsabile enti locali del Partito Democratico.

"L’affluenza bassa è una pessima notizia – continua Cavallaro –, ma credo che questo che non infici un risultato straordinario per il Pd. Buon lavoro ai nuovi sindaci e congratulazioni a quelli riconfermati, che hanno riconfermato di aver la fiducia dei loro cittadini, anche con numeri impressionanti".

b. s.