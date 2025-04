Affluenza straordinaria a "Rigenera". In 400 alla giornata dedicata a Salvarani

Con la Lectio Magistralis del paesaggista João Nunes e una navigazione sul lago di Garda si è conclusa ieri la quarta edizione del Festival Rigenera-Piano B, promossa dalla Fondazione degli Architetti di Reggio Emilia. Un evento che ha coinvolto Reggio in una riflessione corale sul ruolo dell’architettura come strumento di cambiamento in un’epoca di trasformazioni complesse. L’edizione 2025 ha registrato un’affluenza straordinaria, con 2500 partecipanti tra professionisti, cittadini, studenti e istituzioni. In tanti hanno seguito i numerosi convegni, le lectio magistralis,i workshop, le mostre e le passeggiate urbane, trasformando i territori in un laboratorio a cielo aperto per l’architettura contemporanea.

"Il tema Piano B - si legge in una nota - ha guidato ogni appuntamento, stimolando visioni alternative e rigenerative rispetto al sistema attuale, e proponendo soluzioni concrete, sostenibili e inclusive. Tre i grandi assi tematici: cultura, comunicazione e comunità, attorno ai quali si sono articolati 26 eventi distribuiti tra Reggio, Roma, Napoli, Bologna, Genova, Milano, Treviso, Verona. Grande successo della giornata dedicata a Eugenio Salvarani, con 400 persone. Il sindaco Massari ha portato il saluto della città.

"Piano B è stato molto più di un Festival: è stato un movimento di idee, un’occasione per immaginare nuovi scenari urbani e sociali", ha dichiarato Andrea Rinaldi, direttore scientifico di Rigenera.