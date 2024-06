Affluenze basse, ma il clou è oggi. Voto più incerto nelle ‘roccaforti‘

di Giulia Beneventi

Sono passati cinque anni dal ballottaggio che decretò la vittoria del sindaco uscente Luca Vecchi contro Roberto Salati del centrodestra alle ultime amministrative. In particolare in tre zone della città (Centro, Pieve e Canalina) gli equilibri si sbilanciarono al punto da far sfondare, a favore dell’uno o dell’altro, il tetto del 50% di preferenze.

Ieri, nel primo giorno di urne aperte (si vota anche oggi dalle 7 alle 23, poi via agli scrutini) però alcune cose sembrano essere cambiate. "Arrivati a questo punto, il colore politico non mi interessa più", dice Maria Cristina Franzoni appena arrivata al seggio di via Filippo Re, aperto solo da un paio d’ore. "Storicamente non sono di destra – continua – ma dopo 75 anni, se cambiamo non muore nessuno secondo me. Serve una svolta, questo è evidente. Qui in via Roma solo l’altra notte uno ha distrutto dieci macchine. Una volta era un quartiere carino, poi la debacle". C’è anche chi non ha dubbi sull’altro fronte: "Ho votato Massari – dice Rosalba Vinciguerra –. Penso che negli ultimi anni il centrosinistra abbia lavorato bene, per me la città è abbastanza tranquilla ed essendo impegnata nel volontariato ho trovato una dimensione molto attiva, con una buona rete di associazioni".

"Secondo me vincerà il centrodestra – è la considerazione di Maria Rita Reggiani, anche lei appena uscita dal seggio –. Un cambiamento non farebbe male, dopo tanti anni. Io che abito in centro sono un po’ schifata. Mi sembra si facciano sempre grandi opere ma poi le cose necessarie, in primis la cura delle strade, vengono abbandonate e così diventano pericolose. E poi la vivibilità, lasciamo perdere. Al parco Santa Maria, che è vicinissimo a dove abito, coi miei nipoti non ci vado mai. Non mi sento sicura". "Sono nato e cresciuto qui – dice Mattia Porta, elettore al seggio di Pieve di via Kennedy –. Da una mia personale percezione, negli ultimi anni il centrodestra ha preso piede. Rispetto ad altre volte oggi ero più indeciso, e se mi chiedi chi vincerà resto in bilico".

La famiglia Catellani esce insieme dal seggio: "Abbiamo votato tutti Tarquini. Siamo storicamente di sinistra, poi abbiamo cominciato a ragionare con la nostra testa e non per inerzia. Crediamo di aver votato il male minore. Quello di cui sono certo è che il centrosinistra non mi convince per niente, soprattutto dopo i mandati di Spaggiari e di Vecchi". Sono ormai le 18 e qui l’affluenza, riferisce il presidente di una sezione, è ancora sotto al 10%. Nulla di entusiasmante ma è anche vero che sono le prime ore ed è sabato. Di-verso invece alla Canalina: "Contro le aspettative, siamo al 25%" riferiscono. Alla Filippo Re, 15% al seggio 3 e 18% al seggio 4. Insomma, ci si attende una domenica da voto di massa.

Proseguendo il nostro tour di ‘mini exit poll’ intercettiamo un’elettrice che chiede l’anonimato: "Ho votato Massari perché penso che sia un’ottima persona e professionista. Su chi vincerà non dico nulla, sono scaramantica. Quanto al centrode-stra penso solo che stavolta abbia candidato un bel profilo rispetto alle ultime tornate". Rossana Pasini condivide: "Sono un’elettrice storica del Pd e ho votato Massari. Spero facciano qualcosa per la sanità. Io stessa devo farmi operare ma mi sto affidando al privato, perché le liste d’attesa sono esagerate". "Io guardo le persone, le ideologie sono finite trent’anni fa – attacca deciso Stefano Tanturli –. Ho votato Tarquini perché mi sembra una persona perbene e un professionista serio. Quello che mi auguro, nel caso vinca, è che apra finalmente i cassetti del Comune e tolga tutto il marcio. Credo però che le cose non cambieranno ancora. Secondo me il centrosinistra ce la farà anche quest’anno, anche se con sempre più acqua alla gola".