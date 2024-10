Affrontare la crisi con strumenti nuovi: oggi il convegno

’La ristrutturazione delle passività e il risanamento dell’impresa nella procedura di composizione negoziata’, questo il titolo dell’appuntamento di carattere nazionale che si terrà oggi al centro Malaguzzi dalle 9 alle 19. Promosso dagli Ordini professionali dei Commercialisti e degli Avvocati reggiani insieme al centro studi di Diritto Fallimentare di Modena, il convegno, alla 20esima edizione, si avvale del prestigioso coordinamento scientifico a cura del professor Sido Bonfatti dell’Università di Modena e Reggio Emilia e presidente del Centro studi di Diritto fallimentare di Modena. Nel corso della giornata suddivisa in tre sessioni, un parterre di altissimo profilo composto da commercialisti, magistrati, avvocati, imprenditori e docenti si confronterà sui risultati delle misure volte a fornire alle imprese in difficoltà strumenti nuovi per affrontare e risolvere le situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che appaiono reversibili. L’obiettivo primario del codice della crisi è quello di prevenire l’insolvenza, evitare la crisi, e quindi la liquidazione delle imprese sane.