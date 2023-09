"Afterwork", il film di Erik Gandini sul tema vita-lavoro

Stasera alle 21 al cinema Rosebud è in programma ‘After Work’, alla presenza del regista Erik Gandini, italo-svedese già autore di ‘Videocracy’ (2009), che qui firma un nuovo documentario in cui affronta il complesso tema del rapporto tra vita e lavoro. La nostra società si fonda su lavoro, risultati, cultura della performance e competitività. Con una minaccia all’orizzonte. La maggior parte dei lavori esistenti oggi potrebbe scomparire nell’arco di 15 anni per via dell’automazione e dell’intelligenza artificiale. Come sarà la vita nell’era del post-lavoro? ‘After Work’ raccoglie le testimonianze di lavoratori in quattro nazioni emblematiche: Corea del Sud, Italia, Stati Uniti e Kuwait. Dopo il film, Gandini dialogherà con Cristian Fabbi (presidente di Reggio Children) sui temi legati all’educazione.

lmf