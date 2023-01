Agente stroncato da un malore

Era l’amico di tutti, Nicola Folloni, esperto agente di polizia locale. Un uomo sorridente, sempre disponibile… E non solo quando indossava la divisa.

E’ un lutto gravissimo quello che colpisce la comunità della Bassa Reggiana, e in particolare di Guastalla, la cittadina dove abitava. Aveva 48 anni. Ieri pomeriggio, verso le 13,45, mentre si preparava a uscire in servizio con un collega, Folloni è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Nicola era seduto alla scrivania, alla caserma di via Castagnoli a Guastalla. Un collega ha sentito un rumore sospetto, si è affacciato alla porta dell’ufficio e ha trovato Folloni a terra. L’agente, abilitato come i colleghi alle manovre di emergenza sanitaria, ha prestato i primi soccorsi con massaggio cardiaco e uso del defibrillatore in dotazione alla caserma. In un baleno sono arrivati anche ambulanza e automedica. Ma non c’è stato nulla da fare.

Le cause del decesso sono naturali e il corpo è già stato affidato ai familiari per poter fissare i funerali, che dovrebbero svolgersi probabilmente martedì. Nicola Folloni lascia la moglie Valentina Nasi, anche lei agente di polizia locale, la figlia Giulia, il fratello e la madre. Ieri pomeriggio in caserma aveva salutato la moglie, che era a fine turno: "Ci vediamo stasera", le ha detto.

Folloni lavorava in polizia da oltre vent’anni: prima alla sede guastallese, poi assegnato a Luzzara.

"La sua umanità, il suo sorriso coinvolgente… Era un punto di riferimento per tutti – ricorda il comandante Alberto Sola – e la sua presenza ci aiutava ad affrontare il servizio con più serenità, anche nelle situazioni più complesse. E’ una tragedia che colpisce noi e tutta la comunità. Siamo vicini ai suoi familiari. Non sarà facile ripartire senza Nicola. Il ricordo del suo sorriso ci accompagnerà nel nostro servizio quotidiano".

Già ieri pomeriggio le bandiere davanti alla caserma di via Castagnoli sono state listate a lutto. Così come le bandiere delle altre sedi dell’Unione Bassa Reggiana. Anche i sindaci del territorio hanno espresso cordoglio.

Antonio Lecci