"Agenti di polizia non pagati per stadio e concerti"

Erano una settantina. Con bandiere, banner e cappellini. Sit-in dove essere e sit-in è stato in Corso Garibaldi, come aveva anticipato ieri il Carlino. Il tema esternalizzazioni, certo, ma non solo. Ci sono pagamenti non irrogati, ma che per legge dovrebbero esserlo. Ci sono relazioni sindacali ridotte ai minimi termini; c’è la speranza, che l’incontro ‘conciliatorio’ in Prefettura, possa dare i frutti attesi, anche se gli occhi dei manifestanti tradivano un certo pessimismo. In Corso Garibaldi erano presenti rappresentanti di Scuola Diffusa e di Officina Educativa, oltre a quelle dei sindacati della polizia locale. Anche su questo versante, le vertenze aperte ci sono e sono pressanti. "Esistono problemi economici – dicono i dipendenti scesi ‘in strada’ – ma non c’è nessuna disponibilità da parte dei nostri interlocutori (Amministrazione Comunale in primis, ndr) a trovare soluzioni. L’unica cosa che ci siamo sentiti dire è una lunga sequela di ‘no’". Poi, il tema economico. Al centro della contesa, i compensi per i cosiddetti ‘servizi privati’ della polizia locale (allo stadio in occasione delle partite di Reggiana e Sassuolo, al palasport o per esempio ai concerti svolti all’Rcf Arena) del 2022. "Servizi compiuti, fatturati dal privato, il cui compenso il Comune ha già incassato, che, per legge, dovrebbe poi redistribuire a chi il servizio l’ha compiuto, ma che al momento è ancora avvenuto", lamentano i dipendenti. "Qui c’è un problema di rispetto dei dipendenti, oltre che delle relazioni sindacali – spiega Marco Gagliardi, segretario provinciale del Sulpm –. Nel 2022 sono stati fatti diversi accordi, che sono stati sottoscritti e pattuiti in modo chiaro, che però non sono stati rispettati. Peraltro, sul tema dei servizi privati degli agenti di polizia Locale, non va dimenticato che a breve inizieranno i concerti all’Arena, la Reggiana in serie B che attrarrà un numero maggiore di spettatori con una gestione dei flussi di accesso allo stadio ancora maggiori, oltre alle gare del Sassuolo. La richiesta nostra non è quella di sottrarsi ai maggiori impegni, ma che vengano rispettati quelli sottoscritti con le spettanze dovute ai lavoratori".

Ni. Bo.