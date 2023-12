Agenti di Reggio Emilia premiati per Meriti di Servizio

In occasione del convegno nazionale della polizia locale organizzato dal sindacato Sulpl a Riccione, sono stati premiati anche agenti dei corpi di polizia di Reggio città, Pianura e Bassa Reggiana per meriti di servizio. Per il corpo di polizia cittadino riconoscimenti sono andati a Pietro Catellani, Davide De Pietri, Fabio Menozzi, Dario Farinelli, Massimiliano Candeloro, Omar Messori per arresti effettuati in operazioni antidroga. L’ispettore Giuseppe Varà, l’assistente Luigi Missano e Alfonso De Martino, della polizia della Pianura reggiana, che rappresenta il distretto di Correggio, sono stati premiati per gli accertamenti che, in collaborazione con altre forze dell’ordine, hanno permesso di identificare un "pirata della strada", che era fuggito dopo un incidente con esito mortale. Infine, l’ispettore Michele Domenichini, l’assistente Wael Dalai, Alessandro Melegari (i due insieme nella foto) e Natascia Maramotti della Bassa Reggiana, hanno ricevuto il riconoscimento per aver salvato la vita a una persona che manifestava intenzioni per compiere un gesto estremo.

a.le.