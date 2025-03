Agenti in borghese anti-spaccate. Esercito in stazione: iniziati i sopralluoghi

Mentre si registra un’altra spaccata con conseguente furto alla ‘Sartoria Luisa’ gestita una donna cinese, nella notte di ieri in via Monte Cusna, il prefetto Maria Rita Cocciufa dispone una task force per affrontare il fenomeno dei finestrini delle auto in sosta mandati in frantumi. Come? Con pattuglie di agenti in borghese nei luoghi sensibili dove i balordi hanno colpito nell’ultimo periodo. Tutto ciò è stato disposto durante il Cosp, il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di mercoledì. Sotto osservazione in particolare la zona dei parcheggi sui controviali (da viale Montegrappa a viale dei Mille fino a viale Piave) e l’area dell’ex Caam in centro storico, dove si sono verificati la maggior parte degli episodi ad opera probabilmente di tossici senza fissa dimora che fanno uso di crack e che hanno bisogno di soldi per le dosi. Intanto sono iniziati ieri mattina, in zona stazione i sopralluoghi di Questura ed Esercito in vista dell’arrivo dei militari (nell’ambito dell’operazione “Strade sicure”) previsto ad aprile. Ad annunciarlo è Nello Monelli, vicecomandante della polizia locale. "Ancora però – chiosa Monelli – non conosciamo le regole di ingaggio dei militari". L’ufficiale ha anche annunciato la prossima installazione nel quartiere di 13 telecamere. Infine ha promesso rinforzi: "Se arriveranno i due nuovi agenti saranno sicuramente assegnati al quartiere della stazione".