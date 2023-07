Agenti indagati per tortura e falso a Reggio Emilia, il Gip: "Un pestaggio da lager o gulag"

Reggio Emilia, 15 luglio 2023 – “Non risulta a questo giudice che il calpestamento, il denudamento e la deprivazione sensoriale con un cappuccio improvvisato stretto a cappio attorno al collo costituiscano mezzi impiegati nelle istituzioni ospedaliere pubbliche, semmai si tratta di mezzi usati in ben altri luoghi: campi di prigionia, lager, gulag e similari".

Usa parole pesantissime il giudice per le indagini preliminari Luca Ramponi per motivare la sua ordinanza rispetto ai 14 agenti della polizia penitenziaria indagati a vario titolo e in concorso tra loro per tortura, lesioni personali e falso in atto pubblico. Tutti uomini, di vario grado, con età comprese fra i 25 e i 59 anni.

Il "brutale e disumanizzante pestaggio", come lo stesso gip lo definisce, sarebbe avvenuto il 3 aprile scorso nel carcere di via Settembrini, ai danni di un detenuto tunisino quarantenne (come venne anticipato dal Carlino). In seguito all’esposto presentato dallo stesso carcerato il 7 aprile successivo il sostituto procuratore Maria Rita Pantani ha aperto un fascicolo con 14 agenti indagati: per dieci di loro il giudice ha applicato la misura cautelare della sospensione dal servizio (otto per un anno, altri due per dieci mesi); per cinque di questi anche l’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria una volta al giorno.

I SETTE MINUTI

Nelle carte dell’ordinanza, attraverso la precisa rendicontazione di quanto è stato estrapolato dalle telecamere di sorveglianza interne al penitenziario quel giorno, vengono descritti i sette minuti in cui sarebbero avvenute le violenze.

Dalle 12,13 orario in cui il detenuto esce dall’ufficio della direttrice del carcere ("ha ammesso di averle riferito ’parole brutte’ definendola ’bugiarda e p...’ , innervosendosi quando gli era stato comunicato dei rapporti disciplinari a suo carico pervenuti dal carcere di Bologna") fino alle 12,20, orario esatto in cui viene lasciato da solo, nudo nella parte inferiore del corpo, nella cella di isolamento. Quel che accade in mezzo viene definito "degradante, brutale".

L’azione degli agenti è descritta come "tipica di una squadra che si muova collettivamente, sotto una direzione unitaria: tutti agiscono unitariamente, ciascuno con il proprio ruolo, chi bloccando la vittima, chi colpendolo, chi calpestandolo, chi trattenendolo con il cappuccio stretto intorno al viso e alla testa".

LE ACCUSE

Stando alle ricostruzioni degli inquirenti e a quanto estrapolato dalle immagini delle telecamere, sono cinque gli agenti accusati di "grave violenza fisica idonea a infliggere sofferenze acute al detenuto o umiliarlo brutalmente". Uno di loro gli avrebbe fatto lo sgambetto mentre camminava per farlo cadere, per poi colpirlo diverse volte al volto; un altro lo avrebbe colpito e denudato, strappandogli gli indumenti di dosso; il terzo sarebbe colui che "tiene costantemente la federa sulla testa del detenuto, stringendogliela, avvolgendo il nodo e rendendo la respirazione più difficoltosa ed è colui che lo solleva dipeso, afferrandolo per il nodo, per condurlo in tal modo fino alla cella"; il quarto è accusato di aver sferrato diversi colpi al volto e una serie di calci; infine, il quinto, di averlo denudato assieme al collega e di averlo gettato a terra nella cella di isolamento per colpirlo più volte.

Ci sono poi altri tre indagati, accusati di aver "agevolato il pestaggio e la tortura", tenendo il tunisino fermo con le scarpe d’ordinanza mentre veniva preso a calci e pugni urlando di essere "lasciato libero".

Le altre sei persone indagate, secondo il giudice, non avrebbero preso parte al pestaggio; quindi per loro non è configurabile il reato di tortura. Ma almeno due di loro avrebbero falsificato le relazioni di servizio per coprire i colleghi. Il giudice afferma però che queste sei persone non avrebbero potuto impedire ai loro superiori di attuare le torture, in quanto subordinati nel grado.

REITERAZIONE DEL REATO

Inoltre, secondo il giudice, la sospensione dal servizio dei dieci agenti sarebbe stata necessaria per il "concreto pericolo della reiterazione del reato". Quattro di loro, dice Ramponi, "mostrano una peculiare indole violenta nella perizia e nel ’gusto’ con cui percuotono un essere umano inerme".