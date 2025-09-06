"Agenzia delle Dogane accorpata e declassata. Il governo ci ripensi"

"Abbiamo depositato un’ulteriore interrogazione per chiedere chiarimenti sul futuro dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Emilia che rischia di essere declassato e accorpato sotto la direzione di Modena, perdendo così la propria autonomia decisionale". Lo dichiarano i deputati reggiani del Pd Ilenia Malavasi e Andrea Rossi (foto), che definiscono la scelta dell’Adm, deliberata lo scorso 31 maggio, "sbagliata e penalizzante per un territorio che vanta uno dei tessuti economici più dinamici del Paese".

I dem ricordano che "Reggio Emilia è undicesima in Italia per valore dell’export e trentesima per l’import, con un ufficio doganale che nel solo 2023 ha garantito oltre 131 milioni di euro di introiti per l’Erario. Privarlo di autonomia significa rallentare operazioni, aumentare la burocrazia e indebolire la competitività delle aziende reggiane". "Già nei mesi scorsi amministrazioni locali, associazioni imprenditoriali e sindacati avevano espresso forte contrarietà, e lo stesso era stato fatto con una nostra precedente interrogazione, rimasta però senza alcuna risposta – chiosano –. Questo silenzio da parte del Governo è grave e incomprensibile. Chiediamo di sospendere o rivedere il provvedimento e di aprire urgentemente un confronto serio e trasparente".