Agenzia delle Dogane: stato di agitazione

I sindacati della Funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil reggiane hanno proclamato lo stato di agitazione del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio. E chiedono l’attivazione della preventiva procedura di conciliazione delle controversie, annunciando pure lo sciopero provinciale del personale dell’Adm "se la stessa procedura non dovesse avere esito positivo". La vertenza riguarda una riorganizzazione dell’Agenzia, con l’ipotesi di accorpamento della sede reggiana e quella di Modena-Campogalliano, con declassamento di Reggio a sezione territoriale. Il personale ha espresso "totale dissenso" verso quella che viene definita "una scelta sbagliata che potrebbe portare a conseguenze negative inevitabili all’utenza, oltre a determinare notevoli ricadute sugli operatori". Secondo i sindacati, l’ipotesi paventata per la realtà di Reggio rischia di arrecare danni alle imprese del territorio, "che perderanno un presidio importante, per export e import, per la gestione di tutta la fase logistica delle procedure doganali".