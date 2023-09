Agenzia di scommesse nei guai

Al titolare di un’attività in via Fratelli Rosselli 5B si contesta un abuso edilizio: cioè aver adibito l’esercizio pubblico, che prima ospitava un negozio di animali, come agenzia di scommesse, senza passare dal cambio di destinazione d’uso.

Il presunto illecito fu rilevato dalla polizia locale, che nell’ottobre 2017 fece un sopralluogo. Davanti al giudice Maria La Nave, è aperto il processo, giunto ieri alla discussione.

Per l’imputato, che ha 35 anni, ieri il pm ha chiesto 2 mesi di condanna e un’ammenda di 15mila euro. L’avvocato difensore Marco Ripamonti ha domandato l’assoluzione (in subordine l’estinzione del reato per prescrizione), sostenendo che non si trattasse di un’agenzia di scommesse dove il titolare fa intermediazione pagando le vincite in denaro, ma di un internet pointpunto ricarica che metteva a disposizione dei clienti postazioni dove ci si poteva interfacciare con allibratori esteri. Da qui la tesi difensiva che non ci siano state violazioni edilizie e che la natura dell’attività fosse diversa da quella contestata. Il processo proseguirà in ottobre per repliche e sentenza.

al. cod.