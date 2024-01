Agenzia regionale, il nuovo podcast

È online ’Lavorare oggi’, il nuovo podcast dell’Agenzia regionale per il lavoro realizzato in collaborazione con Be Open e Melting Pod. L’obiettivo informare le persone su come affrontare la ricerca del lavoro fornendo indicazioni pratiche per muoversi nella maniera migliore. Il racconto avviene attraverso un narratore esterno che si confronta di volta in volta con operatori e operatrici dei Centri per l’impiego. Nel primo episodio, "Come cercare il lavoro in rete", si parla di come organizzare la propria ricerca, quali sono i portali dedicati al lavoro e come fare un’autocandidatura. Il secondo episodio, "I social network", racconta come i social possano essere una risorsa per cercare lavoro. "Come prepararsi per un colloquio di lavoro" è invece il titolo della terza puntata, che si concentra su come prepararsi in modo adeguato a un colloquio. Nel quarto episodio, "Come scrivere un buon curriculum e una lettera di presentazione efficace", vengono evidenziate le caratteristiche che deve avere, le informazioni importanti da inserire, il formato, gli errori da non fare. Il podcast si chiude con un focus su "Lavoro per te: il portale di servizi dell’Agenzia regionale per il lavoro", che illustra come candidarsi alle offerte delle aziende su Lavoro per te, utilizzare gli strumenti per l’orientamento, compilare il curriculum o scaricare il proprio percorso lavoratore. Puoi ascoltare tutte le puntate sul canale Spreaker della Regione Emilia-Romagna, su Spotify e sul sito agenzialavoro.emr.it