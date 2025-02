Agenzie funebri, il summit. Brindani (Croce Verde):: "Reggio un riferimento"

Un evento che ha messo in luce lo sviluppo futuro del settore funerario italiano, un comparto molto importante sia per quanto riguarda il suo peso economico-occupazionale sia per la qualità dei servizi proposti che dovranno essere sempre più attenti alla sensibilità delle persone che attraversano un momento di lutto.

La conferenza nazionale FunerFormazione si è svolta nel Salone Menada, nella sede della Pubblica Assistenza Croce Verde, nello stesso edificio che ospita la Casa Funeraria delle Onoranze Funebri Croce Verde. Struttura inaugurata all’inizio del 2022 e che si è radicata come un luogo di formazione di livello nazionale, grazie ai corsi organizzati in collaborazione con la Scuola superiore di formazione per la funeraria.

Sono arrivati da tutta Italia rappresentanti di agenzie funerarie, federazioni funebri nazionali, ex corsisti e persone interessate a frequentare nuovi corsi. Il saluto iniziale è stato dato dalla preside della Pubblica Assistenza Croce Verde, Maria Teresa Cozza. Nel corso della mattinata di lavori, sono poi intervenuti Attilio Brindani, presidente delle Onoranze Funebri Croce Verde, che ha parlato della sicurezza per gli operatori nel comparto funebre. "Oggi Reggio Emilia è davvero un punto di riferimento nazionale per i servizi funerari – ha detto inoltre Brindani - e in particolare per la formazione di alto livello di chi vi opera. Da ormai diversi anni infatti a Reggio ospitiamo corsi di tanatoestetica, ma anche di altri aspetti specifici del nostro settore. Questa propensione a puntare alla qualità del servizio ci ha portato in questi anni ad alzare di molto i nostri standard, introducendo anche servizi innovativi". Stefano Bigliardi, direttore generale delle Onoranze Funebri Croce Verde è intervenuto con un focus sulle professioni del comparto funebre, insistendo sull’importanza della formazione specialistica. Asher Colombo, sociologo e docente all’Università di Bologna, ha parlato dei cambiamenti che sta attraversando il settore in Italia e quali sono le ricadute sulle professioni funebri.

Maria Angela Gelati, tanatologa e docente della Scuola superiore di formazione funeraria, ha parlato del ruolo delicato che gli operatori funerari hanno verso le famiglie dolenti. Mentre Javier Chavez Inzunza, tanatoprattore e docente della Scuola superiore di formazione funeraria, ha spiegato la fondamentale importanza che riveste una formazione di alto livello per gli addetti del settore. Infine, Laura Persico Pezzino - direttrice della scuola - ha illustrato i corsi tenuti dalla scuola di Reggio Emilia. In chiusura sono stati consegnati alcuni riconoscimenti in memoria Carmelo Pezzino, fondatore della Scuola superiore di formazione funeraria, per impegno nella professione. Sono stati premiati Gaia Landini, Simona Ferrari, Emanuela Antonelli, Alessandro Storchi, Andrea Scalari, Rosalia, Maimone, Antonello Murrocu, Marco Valenti e Oriana Sabatini Fulop.