"Agevolare le famiglie nel trasporto di studenti trasferiti a Montecavolo"

"Come intende il Comune agevolare le famiglie castellesi nel trasporto degli studenti trasferiti a Montecavolo?". Lo chiede il consigliere Natale Cuccurrese (foto) di ’Bene Comune-Sinistra Unita’ con un’interrogazione che sarà discussa mercoledì in consiglio. Gli edifici delle scuole media ed elementare verranno demoliti (in due step) per realizzare, con i fondi del Pnrr, il nuovo polo scolastico nel cuore del capoluogo. Si tratta della più importante opera pubblica di questi anni, che riguarda circa 500 studenti, che saranno traslocati nella frazione.

"Già dall’inizio dell’anno scolastico 2023-24 gli alunni delle medie si trasferiranno a Montecavolo in un edificio prefabbricato - spiega Cuccurrese -. Servirà un anno per la progettazione, e presumibilmente altri tre per la realizzazione del nuovo polo. Vogliamo sapere se l’amministrazione ha previsto un servizio navetta gratuito o una apposita convenzione con la società trasporti o un’altra forma di aiuto concreto alle famiglie degli studenti".

f.c.