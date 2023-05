Aggiornate le informazioni sui parcheggi

Finalmente le informazioni relative ai parcheggi, ai trasporti (treni a tariffe agevolate e bus speciali) e altri servizi utili sono disponibili sia sul sito di Friends&Partners – che gestisce la Rcf Arena – sia sul sito della struttura stessa del Campovolo (che tre giorni fa riportava ancora la dicitura: info dal 15 dicembre...). Dopo il nostro articolo su segnalazione di una fan che ha acquistato il biglietto per il concerto di Zucchero, le pagine web sono state aggiornate. Non erano semplici problemi tecnici, ma frutti di schermaglie tra gestori che si ripercuotono nelle difficoltà di far decollare una struttura costata quasi 15 milioni. Vi è infatti una spaccatura interna fra i gestori dell’Arena Friends&Partners (l’agenzia del manager Ferdinando Salzano che assiste tantissimi artisti italiani) e CVolo, il raggruppamento di imprese che come soci hanno realizzato la struttura. Tanto che quest’ultima non pubblicizzerebbe più gli eventi di Friends&Partners, da qui anche i ritardi sul sito di Rcf Arena. Dietro ci sarebbero diversità di vedute sull’organizzazione dei concerti, compreso l’annullamento del festival con Blanco e Machine Gun Kelly che non è stato veicolato a dovere, arrivando al flop di vendite. Ma anche il concerto di Bruce Springsteen ‘scippato’ da Ferrara e targato Live Nation, agenzia concorrente proprio di Friends&Partners. E infine tanti nomi sfumati e che a Reggio avrebbero fatto fare bella figura agli organizzatori. Un esempio? Marco Mengoni canterà a Bibione, una cittadina di 2.500 abitanti... E guardando in giro, c’è chi – anche senza una struttura come l’Arena – riesce a realizzare festival di livello. Come a Lido di Camaiore dove si esibiranno, tra i tanti, i Jamiroquai.

dan. p.