Aggredì i carabinieri scambiandoli per truffatori, assolto il negoziante

Aggredì i carabinieri, insieme alla madre, durante un controllo. Ma entrambi sono stati assolti dall’accusa di resistenza a pubblico ufficiale: secondo la difesa, quella violenta reazione dipese da un equivoco. L’imputato, un cinese 38enne, titolare di diversi negozi di telefonia tra cui uno nella zona della stazione, e la donna di 59 anni, credevano di avere a che fare con i truffatori che, talvolta, bussano alla porta travestiti da forze dell’ordine. E, temendo di essere colpiti, reagirono. Gli imputati avevano deciso di rinunciare alla prescrizione per l’episodio, datato 11 novembre 2011, pur di affermare appieno la propria innocenza.

L’avvocato Franco Beretti, che assiste madre e figlio, ha sostenuto la loro totale buona fede, portando anche articoli di giornale scritti in cinese in cui si descriveva la piaga dei raggiri porta a porta. Stando alla ricostruzione investigativa, quel giorno madre e figlio si erano scagliati contro tre carabinieri di Sorbolo (Pr): il 38enne aveva dato calci al ginocchio di un militare e alla coscia di un altro, la donna si sarebbe avventata contro il terzo, afferrandolo per la camicia e strappandogli un bottone, fatti per i quali il pm aveva chiesto 6 mesi di condanna. L’avvocato Beretti ha chiesto invece l’assoluzione, poi disposta dal giudice Maria La Nave: ha sostenuto che il 38enne, nell’ambito del suo lavoro, acquistasse cellulari anche usati, ma talvolta risultati rubati a sua insaputa.

Nell’ambito delle indagini sulla rapina di un Iphone avvenuta a Sorbolo il 19 agosto 2011, i carabinieri rilevarono che l’Imei era stato attivato dall’utenza del cinese. Così i militari si presentarono nel negozio del cinese: lui non c’era e i carabinieri si recarono alla sua abitazione, suonarono, ma Il 38enne, temendo un raggiro, disse ai parenti di non aprire e avvisò lui stesso il 112, che mandò una pattuglia. Quando il cinese non vide più dallo spioncino il primo gruppo dei carabinieri, lui uscì ma i tre gli si pararono davanti. Sentiti in aula, i militari hanno detto che il cinese urlava e chiedeva aiuto.

